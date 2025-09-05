Na otoku kod Splita otkrivena opasna bakterija. Slučajno se za nju doznalo, javnost nije bila upoznata

U uvali Nečujam, na otoku Šolti, još je jedan put zabilježeno ozbiljno zagađenje mora. Redovnim uzorkovanjem na glavnoj plaži otkriveno je da more nije pogodno za kupanje, no informacija o tome nije bila službeno priopćena građanima, pa čak ni Općini Šolta.

Prve informacije objavio je portal Naš Nečujam, čiji je administrator rezultate pronašao na mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo i odlučio ih podijeliti s javnošću. Tek nakon toga Općina Šolta je službeno reagirala i zatražila očitovanje Upravnog odjela za zaštitu okoliša.

"Upozoravamo da je kupanje u Nečujmu, na glavnoj plaži, opasno po zdravlje ovih dana, a na osnovu obavijesti koju je Općina Šolta danas zaprimila:

Sukladno članku 26. Uredbe o kakvoći mora za kupanje obavještavamo vas da je mjerenjima provedenim 03. rujna 2025. došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora na području Glavne plaže u Nečujmu u Općini Šolta koje se odnosi na povećane koncentracije Escherichie coli.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nastavit će svakodnevno ispitivati kakvoću mora do prestanka onečišćenja", poručili su iz Općine.