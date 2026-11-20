Jedno od prometno najproblematičnijih raskrižja na Jadranskoj magistrali u Kaštelima konačno je dobilo projektanta koji treba pripremiti njegovo buduće preuređenje. Hrvatske ceste sklopile su ugovor sa zagrebačkom tvrtkom Trafficon, vrijedan 48.600 eura bez PDV-a, za izradu projekta rekonstrukcije raskrižja kod stadiona HNK Jadran u Kaštel Sućurcu. Riječ je o mjestu na kojem se državna cesta D8 povezuje s ulicama Put Strinje i Tamunića, a na kojem su, prema projektnom zadatku Hrvatskih cesta, tijekom godina zabilježene brojne prometne nesreće, uključujući one s tragičnim posljedicama.

Magistrala s četiri prometna traka, ali bez posebnih traka za skretanje

Jedan od najvećih problema postojećeg raskrižja jest način na koji se vozila uključuju u promet i skreću prema naselju. Jadranska magistrala na tom dijelu ima po dva prometna traka u svakom smjeru, ali nema odgovarajuće zasebne trake za vozila koja namjeravaju skrenuti. Takva organizacija prometa povećava mogućnost konfliktnih situacija između vozila koja nastavljaju vožnju magistralom i onih koja skreću prema stambenim dijelovima Kaštel Sućurca.

Upravo bi to trebala promijeniti prva faza rekonstrukcije, kojom je predviđena dogradnja prometnih traka i drukčija organizacija uključivanja na državnu cestu. Prema predviđenom rješenju, promet bi se na tom raskrižju organizirao tako da se dopuštaju samo desna skretanja, čime bi se smanjio broj opasnih presijecanja prometnih tokova. U sklopu zahvata uredili bi se i nogostupi te autobusna ugibališta s obje strane magistrale.

Pješaci bi mogli dobiti nathodnik ili pothodnik

Druga faza projekta trebala bi donijeti osobito važnu promjenu za pješake koji svakodnevno moraju prijeći magistralu. Predviđa se izrada rješenja za pješački nathodnik ili pothodnik, odnosno prijelaz kojim bi se pješački promet fizički odvojio od automobila. Time bi se uklonila potreba za prelaskom prometnice na kojoj je, zbog velikog broja vozila i brzine prometnog toka, sigurnost pješaka posebno osjetljivo pitanje.

Projektant će morati razraditi tehnička rješenja budućeg prijelaza, vodeći računa o sigurnosti, pristupačnosti i mogućnosti izvedbe bez velikih poremećaja prometa. Ako bude izabran nathodnik, projekt mora predvidjeti i dizalo za osobe smanjene pokretljivosti, kako novi prijelaz ne bi bio prepreka građanima kojima korištenje stubišta predstavlja problem. Projekt uključuje i zahvate na kolničkoj konstrukciji, oborinskoj odvodnji, javnoj rasvjeti te preostalim parkirališnim površinama južno od magistrale.

Zašto se na projekt čekalo više od godinu dana

Postupak odabira projektanta započeo je još u rujnu 2025. godine, ali njegovo završavanje potrajalo je znatno dulje nego što bi se očekivalo za posao ove vrijednosti. Na natječaj su pristigle tri ponude, pri čemu je najpovoljnija, vrijedna 38.100 eura bez PDV-a, odbijena zbog nepopunjene stavke u troškovniku. Ponuda splitskog Geoprojekta od 69.500 eura bila je iznad osiguranog iznosa, pa je na kraju odabrana ponuda Trafficona.

Ugovor s odabranim projektantom potpisan je 10. studenoga 2026., a rok za izradu projekta iznosi 200 dana od uvođenja u posao. To znači da je pred zahvatom još razdoblje projektiranja, nakon kojeg slijede daljnji koraci potrebni za pripremu izvođenja radova. Za sada nije poznat konačan datum početka gradnje niti koliko će sama rekonstrukcija raskrižja stajati.

Ključno pitanje ostaje kada će početi gradnja

Ugovaranje projektne dokumentacije važan je korak prema rješavanju dugogodišnjeg prometnog problema, ali samo po sebi ne znači da će građevinski strojevi uskoro izaći na magistralu. Tek nakon dovršetka projekata i osiguravanja potrebnih uvjeta bit će moguće preciznije odrediti dinamiku radova. Za stanovnike Kaštel Sućurca osobito će biti važno hoće li se obje planirane faze realizirati u razumnom vremenskom razmaku.

Buduća rekonstrukcija mogla bi znatno promijeniti svakodnevno prometovanje na ovom dijelu državne ceste, posebno kada je riječ o skretanju prema naselju i sigurnosti pješaka. Međutim, stvarni učinci ovisit će o konačnom projektnom rješenju, prometnim analizama i njegovoj provedbi. Hrvatske ceste tek trebaju precizirati koliko će novca biti potrebno za izgradnju i kada bi radovi mogli započeti.