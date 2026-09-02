Na odmoru poginula cijela obitelj iz Slovenije, liječnici nisu uspjeli spasiti djevojčicu

Tragedija slovenske obitelji koja je stradala tijekom odmora u talijanskoj Kalabriji dobila je najtužniji mogući epilog. Nakon 44-godišnjeg oca i njegove 48-godišnje supruge, od posljedica teških ozljeda preminula je i njihova 10-godišnja kći.

Liječnici su se gotovo tjedan dana borili za život djevojčice, no opekline koje je zadobila u eksploziji i požaru bile su preteške.

Nesreća se dogodila 25. kolovoza, nešto nakon 20.30 sati, u turističkom smještaju u Miletu na jugu Italije. Prema dosad dostupnim informacijama, obitelj se pripremala za večeru kada je odjeknula snažna eksplozija, nakon čega je prostor zahvatio požar.

Teško opečeni uspjeli doći do bazena

Otac, majka i njihova kći, teško opečeni i s odjećom zahvaćenom vatrom, uspjeli su doći do bazena. Među prvima su im u pomoć priskočila dvojica karabinjera koji su tijekom odmora boravili u istom objektu. Pokušali su ugasiti vatru aparatima za gašenje, a potom pomogli ozlijeđenima da uđu u bazen.

Ubrzo su stigli vatrogasci, policija i hitna pomoć. Nakon prvog zbrinjavanja u bolnici u Vibo Valentiji članovi obitelji prebačeni su u tri različita specijalizirana medicinska centra. Otac je prevezen u Palermo, majka u Cataniju, a djevojčica u Bari.

Unatoč naporima liječnika, prvo su preminuli njezini roditelji, a potom je stigla vijest da je teškim ozljedama podlegla i desetogodišnjakinja.

Tri dana žalosti

Vijest o smrti djevojčice potvrdila je Općina Ravne na Koroškem, odakle je obitelj dolazila.

"U ovim nezamislivo teškim trenucima izražavamo najdublju i najiskreniju sućut obitelji, rodbini, prijateljima i cijeloj zajednici koju je ova neopisiva tragedija pogodila", poručili su iz Općine.

U Ravnama na Koroškem proglašena su tri dana žalosti. Zastave na općinskim zgradama bit će spuštene na pola koplja, a javni događaji i priredbe otkazani su zaključno s petkom, 4. rujna. Dan žalosti ranije je proglašen i u talijanskom Miletu.

Za pomoć obitelji Župnijska Caritas Kotlje i Ravne pokrenula je i prikupljanje sredstava za troškove povezane s tragedijom.

Prema prvim nalazima, koji još nisu konačno potvrđeni, eksploziju je moglo prouzročiti curenje plina. Istraga koja bi trebala utvrditi točan uzrok nesreće i dalje traje.