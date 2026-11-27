Dok se na nekoliko lokacija u središtu Splita ovog petka odvija bogat adventski program, na Obrovu vlada posebna atmosfera. Popularni Kuzma & Shaka Zulu svojim su prepoznatljivim hitovima otvorili ovogodišnje izdanje Besa me Mucho Adventa i rasplesali okupljene. Dobro raspoloženje, zajedničko pjevanje i veselje obilježili su prve sate adventskog druženja u ovoj splitskoj ulici.

Advent na pravi splitski način

Među pjesmama koje su odjekivale Obrovom našao se i poznati hit "U mojoj ulici", a okupljeni su uživali u opuštenoj atmosferi i prepoznatljivom glazbenom izričaju splitskog dvojca. Obrov je tako još jednom pokazao da za dobru zabavu nisu potrebne velike pozornice. Splitska kala, dobra glazba i raspoloženo društvo pokazali su se kao odličan recept za početak blagdanske sezone. Adventska zabava nastavlja se već sutra, u subotu, 28. studenoga, kada je od 20 sati na rasporedu glazbeni program "Master Yuri Warm up". U nedjelju od 19 sati posjetitelje će zabavljati Ilija Utrobičić, poznatiji kao Ilija Gitara Najmilija.

🎄🎶 Kakav Advent u Splitu najviše volite? ✅ Veselu feštu uz Kuzmu & Shaka Zulu 🕺 ✅ Duhovnu glazbu i blagdanski ugođaj 🙏 ✅ Dalmatinsku pismu i dobru spizu 🍷 ✅ Sve pomalo, samo da je dobra atmosfera ❤️ Glasaj

Šest tjedana zabave u srcu Splita

Ovogodišnji Advent na Obrovu traje sve do 6. siječnja 2027. godine, a donosi niz koncerata, gastronomskih događanja i neobičnih natjecanja. Splićane očekuju natjecanje u rezanju kapule, božićna utrka konobara, kuharski obračun "Vlaji protiv bodula", Ribarska fjera uz Trio Gušt, nastup Ede Maajke, ali i niz drugih zabavnih sadržaja.

Organizator Adventa na Obrovu je restoran Corto Maltese, a u programu sudjeluju i Sip27 te SORA Sushi bar. Ulaz na sva događanja je besplatan. Sudeći prema prizorima s otvorenja, pred Splićanima je još jedna vesela adventska sezona na Obrovu.

Kako je večeras, pogledajte u našim videosnimkama.