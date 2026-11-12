"Na nekim mjestima blata ima do gležnja!" Čitatelj upozorava na stanje garaže na splitskim Pujankama

Obilne oborine koje su proteklih tjedana zahvatile Split na pojedinim su lokacijama ostavile znatne količine nanesenog materijala. Dok su se vremenske prilike u međuvremenu promijenile, na garaži Pujanke – Domovinskog rata, u blizini gradskog pauka, tragovi kiše još uvijek su itekako vidljivi.

Na stanje ove parkirališne površine redakciju Dalmacije Danas upozorio je čitatelj koji tvrdi da se nakupljeno blato nije uklanjalo tjednima.

„Na mistima ima blata do gležnja”

„Ne znam je li tema za vaše novinare, ali stanje na Pujankama na garaži sve govori. Od zadnje one kiše koja je navalila blato po garaži, ništa nije očišćeno. Na mistima ima blata do gležnja”, poručio nam je čitatelj.

Uz dojavu je dostavio i nekoliko fotografija snimljenih danas, 12. studenoga, na kojima se jasno vide nanosi zemlje i blata uz rubove parkirališta te preko dijela parkirnih mjesta. Na pojedinim površinama ostali su i tragovi automobilskih guma u nataloženom materijalu.

Fotografije potvrđuju prisutnost blata na više dijelova parkirališta, iako se njegova dubina ne može pouzdano procijeniti samo na temelju snimki.

Kiša je prošla, a pitanje održavanja ostalo

Nije neobično da nakon intenzivnih oborina, osobito kada voda s okolnih površina nosi zemlju i drugi materijal, na prometnicama i parkiralištima ostanu nanosi blata. Međutim, kada se takvo stanje zadrži tjednima, opravdano se postavlja pitanje redovitog održavanja i pravodobnog čišćenja.

U ovom slučaju riječ je o parkirališnom prostoru koji koriste građani, a na kojem bi se, prema fotografijama i dojavi čitatelja, trebalo pristupiti uklanjanju nakupljenog materijala.