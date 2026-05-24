Na najvećem svjetskom stadionu iduće sezone strašan drugoligaški derbi!

Unatoč uvjerljivoj pobjedi protiv Leeds Uniteda, to nije bilo dovoljno da Čekićari, West Ham United, nogometni klub s istoka Londona, ostane u Premier League.

Ispali su iz najjače svjetske lige u njihovu drugu, Championship, 'zahvaljujući' Tottenhamu, još jednom klubu iz prijestolnice, glavnom konkurentu u borbi za opstanak koji su pak u posljednjem kolu kod kuće, zasluženo, pobijedili Everton.

Tako je West Ham postao klub s najvećim stadionom na svijetu, barem što se tiče drugih liga. Stadion Schalkea, koji će iduće sezone doduše igrati u prvoj Bundes ligi, ipak imaju par stotina manji kapacitet. Jer West Ham igra domaće utakmice na London Stadiumu, gradskom objektu gdje su u dugoročnom najmu i na kojem za potrebe nogometnih utakmica objekt prima 62.500 gledatelja. Na 'njihovom' stadionu se inače održavaju i atletska takmičenja (ima stazu, sva sličnost s Poljudom je slučajna), ali i koncerti i druga događanja.

Kad se navijači Hammersa oporave od šoka ispadanja, mogu se radovati obračunima s Millwalom u Championshipu...