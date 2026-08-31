Na motoru kod bolnice pretjecao preko pune crte i zabio se u autobus: Teško je ozlijeđen

U Dubrovniku je jučer oko 11.50 sati došlo do teške prometne nesreće u Ulici branitelja Dubrovnika, u kojoj je jedna osoba teško, a dvije lakše ozlijeđene.

Prema informacijama policije, 31-godišnji motociklist kretao se iz smjera Pila prema Boninovu. Na nepreglednom dijelu ceste odlučio je pretjecati dva automobila koja su se kretala ispred njega, i to prelaskom preko pune uzdužne crte.

Tijekom pretjecanja prednjim dijelom motocikla udario je u prednji lijevi dio autobusa javnog gradskog prijevoza koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Od siline udara motociklist je zajedno s motociklom pao na kolnik. Zadobio je teške i po život opasne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Lakše su ozlijeđeni 42-godišnji vozač autobusa i 66-godišnja putnica, državljanka Kanade.

Policija je utvrdila i da je 31-godišnjak motociklom upravljao bez položenog ispita za A kategoriju, odnosno prije stjecanja prava na upravljanje takvim vozilom.

Za vrijeme očevida promet je na tom dijelu ceste bio obustavljen, a vozila su preusmjeravana obilaznim pravcima.

Policija ponovno upozorava motocikliste i mopediste, koji su među najranjivijim sudionicima u prometu, da prilagode brzinu uvjetima na cesti, ne precjenjuju svoje sposobnosti i izbjegavaju rizična pretjecanja i druga opasna ponašanja. Poseban oprez potreban je u zavojima, pri promjeni prometne trake i na raskrižjima, a vozači trebaju koristiti propisanu zaštitnu opremu te nikada ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga.