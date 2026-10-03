Na Mosoru kreće "Raketna revolucija"

Svjetski tjedan svemira (World Space Week), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, obilježava se od 4. do 10. listopada, a ovogodišnja tema nosi naziv "Raketna revolucija". U obilježavanje će se uključiti i Zvjezdano selo Mosor, koje će organizirati niz edukativnih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, s ciljem popularizacije astronomije, svemirskih znanosti i STEM područja.

Tema je "Raketna revolucija"

Ovogodišnju temu odabralo je Svjetsko udruženje za tjedan svemira (WSWA), uz podršku Ujedinjenih naroda, a u središtu pozornosti bit će sve veća dostupnost svemira i smanjenje troškova lansiranja satelita. Takav razvoj posljednjih godina snažno potiče stvaranje i širenje svojevrsnog "svemirskog ekosustava", dok će tema raketa u sklopu manifestacije biti iskorištena i kao način približavanja znanosti i tehnologije najmlađima te poticanja njihova interesa za STEM područja.

Oko 150 učenika stiže u zvjezdarnicu na Mosoru

U zvjezdarnici u Gornjem Sitnom tijekom Svjetskog tjedna svemira bit će održana astronomska predavanja i promatranja neba teleskopom za ukupno oko 150 učenika osnovnih škola. Zvjezdarnicu će posjetiti učenici OŠ Murterski škoji iz Murtera te OŠ knez Trpimir iz Kaštel Gomilice. Učenici će tako imati priliku astronomiju upoznati i izvan školskih klupa, kroz neposredno promatranje neba i upoznavanje s temama povezanima sa svemirom.

Modelirat će rakete, planete i zvijezde

Program se neće odvijati samo u zvjezdarnici. Za polaznike radionica u Zajednici tehničke kulture grada Splita, čija je udruga članica i Zvjezdano selo Mosor, bit će organizirane i radionice 3D modeliranja. Sudionici će izrađivati i modelirati svemirske rakete, planete i zvijezde, čime će se ovogodišnja tema Svjetskog tjedna svemira povezati s praktičnim učenjem, kreativnošću i suvremenim tehnologijama. Svjetski tjedan svemira tako će i ove godine na Mosoru spojiti astronomiju, tehnologiju i edukaciju te najmlađima približiti svijet svemirskih istraživanja na zanimljiv i praktičan način.