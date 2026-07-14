Na mjestu Šimićevog kampa u Tisnom ostale samo prazne parcele

Na mjestu nekadašnjeg kampa u Tisnom danas nema ničega osim praznih parcela. Nestale su mobilne kućice za koje je, kako sumnjaju istražitelji, bivši nogometaš Dario Šimić nezakonito ishodio dozvolu za rad, prenosi HRT.

Rješenje mu je izdano iako se kamp nalazio izvan građevinske zone, a zbog sumnje u posredovanje uhićen je i jedan od čelnika HSS-a.

Istraga obuhvatila bivšu djelatnicu i lokalnog političara

Istražitelji sumnjaju da parcele nisu zadovoljavale potrebne uvjete za izdavanje rješenja za pružanje usluga u kategoriji kamp u domaćinstvu.

Sporne dokumente potpisala je tijekom 2020. i 2021. godine Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam. Tereti ju se da je po istom obrascu izdala dozvole i Zoranu Pripuzu za kamp na Murteru. Livljanić, koja prema navodima nije uzimala mito, negira sve što joj se stavlja na teret. "Kazneno djelo koje joj se stavlja na teret vam je poznato - zlouporaba službenog položaja i ovlasti te poticanje na to djelo. Međutim, po mojem mišljenju, nije to ništa dramatično ni strašno. Ona je sve poricala od samog početka, pa ćemo vidjeti kako će USKOK dalje postupati", izjavio je Ljubo Pavasović, odvjetnik Nede Livljanić.

Političke posljedice

Zbog posredovanja je među uhićenima i Marin Mikšić, istaknuti član HSS-a iz Vodica. Dok traje istraga, bit će pod suspenzijom, a stranačke funkcije stavljene su mu u mirovanje. "Sutra ćemo na sjednici Predsjedništva pokrenuti postupak utvrđivanja političke odgovornosti", najavio je predsjednik HSS-a Darko Vuletić.

Slučaj je neugodan i za županijske vlasti, s obzirom na to da je Mikšić vijećnik u Županijskoj skupštini, a Livljanić njihova dugogodišnja djelatnica. "To su repovi prošlosti i teško je nešto više komentirati. Kao institucija redovito surađujemo sa svim pravosudnim tijelima", rekao je šibensko-kninski župan Paško Rakić.

Ogorčenje u Tisnom

Stanovnici Tisnog ogorčeni su zbog koruptivnih afera u svom mjestu. "Naravno da jesam. Meni je to strašno", komentirao je jedan mještanin. Čini se da ovaj slučaj nije kraj razotkrivanju pogodovanja i nezakonitosti. Iz Županije su potvrdili da su u tijeku i drugi istražni postupci.