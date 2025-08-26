Na Mertojaku počinje izgradnja novog sportskog igrališta

Nakon višegodišnjeg zalaganja stanovnika i predstavnika Gradskog kotara, na Mertojaku je danas započela izgradnja novog sportskog igrališta. Proces je krenuo još 30. rujna 2021. godine kroz niz inicijativa, uključujući idejna rješenja, peticije, zborove građana te amandmane na gradske proračune.

Vrijednost projekta 143 tisuće eura

Projekt je prošao postupak javne nabave, a njegova ukupna vrijednost iznosi 143.000 eura. Investicija, naglašavaju iz kotara, predstavlja značajan iskorak u poboljšanju uvjeta za djecu, mlade i sve zaljubljenike u sport.

Izvođač radova je tvrtka Gradina Mont d.o.o., a prema informacijama iz gradske uprave, igralište bi trebalo biti dovršeno do kraja listopada. Kompleks će obuhvatiti nogometno i košarkaško igralište te će biti opremljen reflektorima, što će građanima omogućiti rekreaciju i u večernjim satima.

Zahvala građanima

"Hvala svima na strpljenju i podršci", poručio je Josip Perić, nezavisni vijećnik Gradskog kotara Mertojak i bivši predsjednik kotara, ističući važnost zajedničkog angažmana u realizaciji ovog projekta.