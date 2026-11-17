U splitskom Gradskom kotaru Mejaši priprema se novo ulaganje u prostor namijenjen najmlađim stanovnicima. Gradska tvrtka Parkovi i nasadi objavila je postupak javne nabave za izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova na dječjem igralištu u Ulici sv. Spasa, a procijenjena vrijednost zahvata iznosi 95.000 eura bez PDV-a. Riječ je o uređenju konkretnog igrališta u istočnom dijelu Splita, za koje je objavljena posebna dokumentacija s tehničkim zahtjevima i troškovnikom.

Natječaj je objavljen sredinom studenoga, a rok za dostavu ponuda istječe 23. studenoga 2026. godine u 9.30 sati. Prema uvjetima nabave, za izvođenje radova predviđeno je 120 dana, što znači da bi nakon odabira izvođača i početka radova sam zahvat mogao trajati približno četiri mjeseca. Konačan raspored ipak će ovisiti o završetku postupka javne nabave, sklapanju ugovora i stvarnom datumu početka radova.

Igralište je uređeno još 2018. godine

Dječje igralište u Ulici sv. Spasa nije potpuno nova lokacija za rekreaciju djece. Prema ranijim dokumentima Grada Splita, igralište je izgrađeno i stavljeno u uporabu 2018. godine, kao dio ulaganja u komunalnu infrastrukturu istočnih splitskih kvartova. Tadašnja dokumentacija predviđala je uređenje približno 600 četvornih metara gradske površine u blizini križanja Ulice Mejaši II i Ulice sv. Spasa, uz postavljanje dječjih sprava, urbane opreme, ograde i poboljšanje rasvjete.

Osam godina poslije priprema se novi zahvat na toj lokaciji. Iz objavljenog opisa nabave proizlazi da će se izvoditi građevinski i građevinsko-obrtnički radovi u skladu s projektom i troškovnikom. Međutim, za precizan odgovor na pitanje koje će se postojeće sprave zadržati, što će se zamijeniti i kakav će biti konačan raspored igrališta potrebno je detaljnije pregledati projektnu dokumentaciju.

Radovi procijenjeni na 95.000 eura

Za stanovnike Mejaša važno je da uređenje bude funkcionalno, sigurno i prilagođeno različitim dobnim skupinama djece. Kod ovakvih zahvata važnu ulogu imaju kvaliteta podloga, stanje opreme za igru, sigurnost prilaza, mogućnosti nadzora djece te održavanje zelenih površina. Upravo zato javnost će posebno zanimati koje se promjene planiraju u odnosu na sadašnje stanje.

Procijenjena vrijednost od 95.000 eura odnosi se na građevinske i građevinsko-obrtničke radove iz ovog postupka, a ne nužno na sve moguće troškove povezane s uređenjem prostora. Konačna cijena bit će poznata nakon izbora izvođača i sklapanja ugovora. Riječ je o zasebnom postupku koji ne treba poistovjećivati s drugim nabavama dječjih sprava i opreme za gradska igrališta.

Kada će djeca ponovno moći koristiti igralište?

Jedno od pitanja odnosi se na termin početka radova, osobito zato što bi se zahvat mogao odvijati tijekom zimskih mjeseci. Ako postupak nabave bude proveden bez većih odgoda, slijedit će sklapanje ugovora i određivanje datuma uvođenja izvođača u posao. Tek tada moći će se preciznije govoriti o završetku uređenja i ponovnom punom korištenju prostora.

Za sada također nije potvrđeno hoće li projekt uključivati sprave prilagođene djeci s teškoćama u razvoju, dodatno ozelenjavanje ili nova rješenja za zaštitu od sunca. To su informacije koje bi bile posebno zanimljive roditeljima, ali i stanovnicima kvarta koji igralište koriste kao prostor svakodnevnog druženja.

Ulaganje u igralište u Ulici sv. Spasa tako je još jedan zahvat u komunalnoj infrastrukturi Mejaša. Nakon otvaranja ponuda bit će poznato koliko su izvođači spremni tražiti za planirane radove i kada bi uređenje moglo prijeći iz faze pripreme u realizaciju.