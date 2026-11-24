Projekt priuštivog stanovanja na splitskim Mejašima dobio je važan administrativni pomak. Prema fotografiji dijela službenog dokumenta koja je dostavljena portalu Dalmacija Danas, izdana je građevinska dozvola za izgradnju stambeno-poslovne zgrade čiji je investitor Grad Split. Riječ je o projektu koji obuhvaća 30 novih stanova, dva poslovna prostora i ukupno 66 parkirališnih mjesta, a zamišljen je kao dio šireg programa kojim Grad Split u suradnji s državom nastoji povećati dostupnost stanovanja građanima.

Na Mejašima je predviđeno 15 stanova za priuštivi najam i 15 za priuštivi otkup, dok bi se u prizemnim sadržajima mogli smjestiti dječji vrtić i trgovačko-uslužni prostor. Prema ranije predstavljenom projektu, stanovi bi bili jednosobni i dvosobni, površina između 50 i 70 četvornih metara. Izdavanje građevinske dozvole predstavlja značajan korak prema realizaciji, no za početak radova potrebni su i sljedeći administrativni i provedbeni koraci.

Od najave do građevinske dozvole

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta početkom listopada predstavio je stanje triju projekata priuštivog stanovanja, na Mejašima, Ravnim Njivama i Kamen-Šinama. Tada je potvrđeno da je projekt na Mejašima najdalje odmaknuo jer je zahtjev za građevinsku dozvolu već bio predan, dok su se za preostale dvije lokacije pripremali postupci ishođenja lokacijskih dozvola. O tim je projektima Dalmacija Danas izvijestila 6. listopada, kada su predstavljena i osnovna projektna rješenja.

Investitor je Grad Split, a zahvat je opisan kao gradnja zgrade mješovite, stambeno-poslovne namjene.

Trideset stanova, polovica za najam, polovica za otkup

Glavni projektant zgrade na Mejašima Ivan Vulić ranije je javno predstavio osnovne karakteristike planirane građevine. Najavljeno je 30 stanova, pri čemu će se primijeniti model raspodjele prema kojem je polovica namijenjena građanima zainteresiranima za dugoročni priuštivi najam, a druga polovica onima koji stambeno pitanje žele riješiti kupnjom pod priuštivim uvjetima. Takav model proizlazi iz novog Zakona o priuštivom stanovanju, kojim se uređuje izgradnja stanova financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima.

Predviđeni su jednosobni i dvosobni stanovi, površine od približno 50 do 70 četvornih metara, što znači da projekt cilja i na samce i parove, ali i na manja obiteljska kućanstva. Kolika će biti konačna prodajna cijena četvornog metra u ovoj zgradi i koliko će korisnici plaćati najam još nije službeno objavljeno za konkretni projekt. Također se očekuje definiranje postupka prijave i odabira budućih korisnika, a Grad je ranije najavio da će javni poziv zainteresiranim građanima raspisati tijekom provedbe javne nabave i izgradnje.

Dvije podzemne garažne etaže i dodatna parkirališta za kvart

Posebna pozornost u projektu posvećena je parkiranju, što je važno i za postojeće stanovnike Mejaša. Od ukupno 66 planiranih parkirališnih mjesta, njih 50 smjestit će se u dvije podzemne garažne etaže, dok će preostalih 16 biti uređeno na vanjskim površinama. Takvo rješenje trebalo bi omogućiti da potrebe budućih stanara ne zauzmu sav raspoloživi prostor za parkiranje u okolnim ulicama.

Prema objašnjenju projektanta Ivana Vulića, broj parkirališnih mjesta približno je 20 posto veći od potreba same zgrade, a dodatni kapacitet predviđen je i za stanovnike okolnog područja. To ne znači da će točno petina svih mjesta biti javna, nego da je projektom planiran određeni višak kapaciteta. Način njihova budućeg korištenja, upravljanja i eventualne naplate tek treba preciznije definirati.

U zgradi bi mogao biti i dječji vrtić

Zgrada na Mejašima neće imati isključivo stambenu funkciju. Projekt uključuje i dva poslovna prostora, od kojih je jedan namijenjen javnoj i društvenoj djelatnosti, a drugi trgovačko-uslužnoj namjeni. Kao mogućnost korištenja prvog prostora predstavljen je dječji vrtić, što bi budućim stanarima, ali i dijelu postojećih stanovnika kvarta, moglo omogućiti dodatni sadržaj u neposrednoj blizini stanovanja.

Važno je naglasiti da smještaj dječjeg vrtića još nije konačno potvrđen kao buduća namjena prostora. Grad je prilikom predstavljanja projekata najavio da će se sadržaji u novim zgradama definirati u skladu s potrebama stanovnika i zahtjevima gradskih kotareva. Time se, uz samo osiguravanje novih stanova, želi razvijati i prateća infrastruktura, bez koje dodatna stambena izgradnja može stvoriti novo opterećenje za postojeće naselje.

Kada bi mogla početi gradnja?

Prema najavama gradonačelnika Tomislava Šute iz listopada, prve lopate na projektima priuštivog stanovanja očekuju se tijekom 2027. godine, a upravo su Mejaši označeni kao najizglednija lokacija za početak radova. Grad je najavio da će nakon ishođenja potrebnih dozvola projekte uputiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje bi trebalo provesti postupak javne nabave za njihovu izgradnju.

Mejaši su pritom samo jedan dio šireg plana. Na Ravnim Njivama predviđeno je 45 stanova, a na Kamen-Šinama njih 154, što zajedno s Mejašima čini 229 planiranih stambenih jedinica. Projekti se nalaze u različitim fazama dokumentacijske pripreme, a njihov konačan početak i dinamika gradnje ovisit će o dovršetku postupaka, osiguravanju financiranja i provedbi javne nabave.

Za buduće korisnike stanova na Mejašima najvažnija pitanja sada su kada će biti raspisan javni poziv, koliko će iznositi najamnine i prodajne cijene te koji će uvjeti vrijediti za ostvarivanje prava na stan. Izdana građevinska dozvola, ako se potvrdi njezina pravomoćnost, približava projekt realizaciji, ali početak gradnje i dalje ostaje vezan uz provedbu preostalih postupaka.