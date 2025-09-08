Na Medicinskom fakultetu u Splitu održana Plivina škola ljekarničke skrbi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu od 6. do 7. rujna 11. godinu po redu organizirao je Plivinu školu ljekarničke skrbi u Splitu, vodeći ljetni regionalni skup farmaceuta s oko 220 polaznika iz cijele regije.

Prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med. u ime organizatora, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, otvorio je skup riječima: „Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu ovaj vikend organizira Plivinu školu ljekarničke skrbi u Splitu jubilarnu 11. godinu po redu. Namjena Plivine škole, pod nazivom Farmakoterapija starije populacije, je pružiti magistrima farmacije bez specijalizacije dodatna znanja koja nisu stekli tijekom svog dodiplomskog školovanja, a danas se pokazuju kao neophodna u implementaciji ljekarničke skrbi pacijenata starije životne dobi. Škola tijekom dva puna radna dana nudi radionice iz područja ljekarničke skrbi i kliničke farmacije, temeljene na rješavanju slučajeva iz prakse.

Specijalisti kliničke farmacije te stručnjaci u području ljekarničke skrbi iz cijele Hrvatske su uključenu u provedbu ovogodišnje Plivine škole. Planirano je tijekom edukacije detaljno obraditi oko 20 slučajeva iz prakse ljekarničke skrbi pacijenata starije životne dobi. Radionice i predavanja bili su posvećeni temama poput anksiolitika i antidepresiva, dermatoloških problema kod starijih, bioloških promjena tijekom starenja, srčanog zatajivanja, , osteoporoze… Sponzor škole je PLIVA, koja podupire edukacije ljekarnika i njihove napore u praćenju europskih i svjetskih trendova u ljekarništvu i ljekarničke skrbi."

Uvodnu riječ dali su i direktor prodaje PLIVE Frane Pešut te predsjednica Uprave PLIVE Nikolina Dizdar Čehulić koja je pozdravila okupljene te istaknula ulogu i važnost ljekarnika u zdravstvenom sustavu.