Na Matejuški ponovno oživjela jedna od najljepših splitskih priča

Prošlog tjedna na Matejuški je ponovno oživjela jedna od najljepših splitskih priča.

U Dujkinom dvoru Dujkin Dvor doživjeli smo jedinstvenu interpretaciju priče o Roku i Cicibeli, u spoju kazališta i gastronomije.

Svaki pijat bio je dio njihove priče – od skromnih početaka do vječne ljubavi, baš onako kako ju je Smoje zamislio.

U organizaciji Dujkina dvora i Kazališta Ritam igre Kazališna družina “Ritam igre”, uz podršku Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Central Dalmatia, gosti su uživali u posebnoj atmosferi koju su glumci Katarina Romac i Ivan Baranović oživjeli među samim stolovima.