Na Matejuški je podignuta zastava duginih boja, stiže još jedan splitski Pride

Kao i proteklih godina, organizacija Split Pride podigla je zastavu duginih boja na Matejušci. Zastavu obično podižemo tjedan dana prije povorke ponosa pa smo tako i sada. Ujedno pozivamo svih na još jedan Split Pride koji će se održati u subotu 21.6.2025.

Ljudi koji ne razumiju često nas pitaju zašto to radimo, čemu te zastave i povorke. Pa evo. Pride radimo zato što je za LGBTIQ+ osobe vidljivost u javnom i društvenom prostoru iznimno važna. Radimo ga radi sebe i svojih prava i vidljivosti. Radimo ga za onih 400-500 ljudi koji dođu na Pride i radi višestruko više njih koji se ne pojave, ali podržavaju. A to nije malo. Radimo ga radi svih LGBTIQ+ osoba kako bi znali da nisu sami i da u ovom gradu ima mjesta za njih. Radimo ga i radi svih ostalih građana i građanki Splita i okolice. Želimo ih nanovo posjetiti na to da nismo svi isti, da je društvo raznoliko, ali da vjerujemo da je miran suživot moguć ako se svi međusobno poštujemo. Želimo ljude obrazovati o tom LGBTIQ+ bauku o kojem nitko u Splitu nije pričao prije 2011. godine.

Želimo vam ponovo reći da smo tu, cijelo vrijeme. Da postojimo. Da ne tražimo nikakve privilegije. Mi poštujemo obiteljske vrijednosti, ustavni poredak Republike Hrvatske, razne tradicije. I mi imamo obitelji. Poslove. Idemo u škole. Slavimo blagdane i razne prigode. Dio smo tkiva društvene zajednice, s njom smo neraskidivo isprepleteni. Međutim ti prostori nas često isključuju, previđaju i prešućuju. A društveni prostor nije sloboda ako nas isključuje. Zato radimo Pride. Više se ne bojimo, ne skrivamo i ne šutimo. Ta vremena su prošla. Ponovit ćemo ovo još tisuću puta ako treba jer imamo nešto za reći.

Mi LGBTIQ+ osobe želimo živjeti slobodno. Ali što to znači živjeti slobodno, pitat će se neki. Znači da želimo urediti svoj život po svojoj volji, voljeti koga volimo i živjeti kako živimo, bez da nas itko osuđuje, ponižava ili dovodi naša ljudska prava u pitanje. Pride za nas znači i otpor prema ušutkavanju i posramljivanju. Dosta nam je šutnje i srama. U životu ima puno ljepših i važnijih stvari od brige što će drugi misliti o nama.

Pride je također i poruka ljubavi. Od LGBTIQ+ zajednice za sve LGBTIQ+ osobe i za Split s ljubavlju. Evo vam ovaj lipi mali prajd. Za vas smo ga spleli. Zato vas pozivamo da nam se pridružite 21.6.2025. u 18:00 sati u Đardinu. Da zajedno protestiramo protiv predrasuda, slavimo i plešemo. Za sve ljude dobre volje i u inat onima koji bi najradije da nas nema. Otpor, ljubav i sloboda!