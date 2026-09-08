Na Marjanu se priprema sadnja 30.000 sadnica: Grad osigurao sadni materijal, radovi planirani za jesen

Na području Park-šume Marjan u pripremi je sadnja 30.000 sadnica koje je osigurao Grad Split, objavila je Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan. U narednom razdoblju započet će zoniranje i priprema terena, dok je sama sadnja planirana za jesen, kada se očekuju povoljniji vremenski uvjeti.

Iz Javne ustanove ističu da će se sadnji pristupiti promišljeno i stručno, uz poštivanje posebnosti Marjana kao zaštićenog područja. Sadnja se neće provoditi prema istom modelu na cijelom području jer se pojedine zone razlikuju prema terenu, nagibu, izloženosti suncu i vjetru, sastavu tla i stijena te dostupnosti vode.

Za svaku zonu posebno će se procjenjivati koje su vrste i način sadnje najprimjereniji.

U suradnji sa Šumarskim institutom

Odabir sadnog materijala provodi se prema stručnim kriterijima, uključujući odgovarajuću vrstu, kvalitetu i propisane karakteristike sadnica, uz uvažavanje činjenice da je riječ o zaštićenom području.

Sve aktivnosti povezane s odabirom vrsta, pripremom terena, sadnjom i kasnijom njegom biljaka provode se uz suradnju stručne službe sa Šumarskim institutom.

Nakon sadnje slijedit će praćenje, njega i zaštita mladih biljaka kako bi se osigurao njihov što veći uspjeh i dugoročni opstanak.

„30.000 sadnica nije kraj obnove Marjana”

Iz Javne ustanove poručuju da je sadnja dio kontinuirane brige o Park-šumi Marjan i ulaganja u očuvanje njezina prirodnog bogatstva.

„30.000 sadnica nije kraj obnove Marjana – to je početak dugoročnog procesa. Ovim aktivnostima nastavlja se odgovoran pristup njegovu očuvanju, s naglaskom na stručnu brigu o prostoru i stvaranje uvjeta da Marjan ostane vrijedan i očuvan i za generacije koje dolaze”, poručili su.