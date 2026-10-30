Na Lovrincu već gužva, Splićani obilaze štandove s cvijećem: Evo koliko ćete ove godine morati izdvojiti

Blagdan Svih svetih samo što nije. Svega nas dva dana dijele od tog blagdana na koji se prisjećamo svojih najmilijih koji više nisu s nama.

Svi sveti (također Sesvete, Sisveti ili Sisvete; lat. Sollemnitas Omnium Sanctorum) svetkovina je u Rimokatoličkoj crkvi, a njome se slave svi sveci, kako oni koji su već kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Slavi se 1. studenoga. U pravoslavnim crkvama ovaj se blagdan slavi prve nedjelje po Duhovima te označuje završetak uskrsnoga dijela liturgijske godine

Blagdan Svih svetih slavi se još od četvrtog stoljeća. U katoličkoj crkvi je u 8. stoljeću blagdan pomaknut na 1. studenog i to odredbom pape Grgura III.

Datum 1. studeni, kao dan na koji se obilježavaju Svi sveti, povezan je s drevnom keltskom svetkovinom Samhain. Svetkovina je označavala početak nove godine, odnosno dane u godini kada se duše umrlih ponovno pojavljuju na zemlji.

Svi sveti i Dan mrtvih

Često se blagdan Svih svetih poistovjećuje s Danom mrtvih. Za razliku od Svih svetih, Dušni dan nastao je inicijativom benediktinskog opata iz Krimija, sv. Odilona i to 998. godine, a taj se dan zaslugom benediktinaca proširio i Vatikan ga je potvrdio 1311. godine. Dušni dan najčešće obilježavaju mise zadušnice i na taj način prisjećanje na preminule. Prema tradiciji se na taj dan obilaze grobovi pokojnika, no kako je u većini zemalja blagdan Svih svetih neradni dan, većina ljudi grobove posjećuje upravo na 1. studenoga. Dušni dan ili Dan mrtvih obilježava se dan nakon Svih svetih, dakle 2. studenog.

Upravo na sam blagdan Svih svetih očekuju se najveće gužve na grobljima. Upravo iz tog razloga mnogi odlučuju svoje pokojnike posjetiti i koji dan ranije. Već danas zato vlada gužva na splitskom groblju Lovrinac. Bira se cvijeće, kupuju lampioni, čiste se grobnice.

Cvijeće za svačiji džep

Cvijeća, kao i uvijek, ima za svačiji džep. Raspon cijena je od osam do 70 eura, ovisno koliko tko može ili želi izdvojiti. Izbor je velik, primjerice krizantema ima u svim bojama, a mogu se naći već po osam eura. Nije bilo skuplje ni prošle godine. A kada su u pitanju aranžmani, ima ih do, kao što smo već rekli 70 eura, ovisno o veličini i izboru cvijeća. Cijene su, moramo priznati, šarolike pa valja dobro otvoriti oči i napraviti đir među redovima cvijeća.

Mnogi vole kupiti baš na groblju cvijeće, netom prije negoli će posjetiti posljednja počivališta svojih bližnjih, no ima i onih koji vole kupiti u trgovačkim centrima. Gotovo u svakoj trgovini se može naći i lampione i cvijeće, a sve ovisi o tome što vam je draže.

Gužve ima, ljudi gledaju, pitaju, kupuju. Neki ne pitaju za cijenu, dok drugi ipak paze koliko će potrošiti.

„Ima svega, ali ipak mislim da je važnija namjera negoli veličina aranžmana“, kaže nam Splićanka koju smo sreli na Lovrincu, a mi se moramo složiti s njom. Najvažnije je sjetiti se svojih najmilijih koji su otišli s ovoga svijeta i pomoliti se za njih. Inače, svake godine na blagdan Svih svetih na Lovrincu se održava i sveta misa. Ovu nedjelju u 14.30 sati na gradskom groblju Lovrinac nadbiskup mons. Zdenko Križić slavit će svetu misu za sve pokojne. Nakon mise bit će molitva odrješenja kod središnjeg križa.

Upravo zbog očekivane gužve, iz javnog gradskog prijevoznika su pojačali linije prema gradskom groblju. Zbog problema s pronalaskom parkinga, jednostavnije je da sjednete u autobus i odvezete se na groblje. Nećete gubiti vrijeme na traženje parkirnog mjesta.

Linija će prometovati od petka, 30. listopada, do nedjelje, 1. studenoga, na relaciji HNK – Lovrinac – HNK. Dodatni autobusi prometovat će svakih 30 minuta, a vozni red razlikovat će se ovisno o danu. U petak, 30. listopada, autobusi će s HNK prema Lovrincu polaziti od 10:50 do 15:20 sati, dok će polasci s Lovrinca prema HNK biti organizirani od 11:30 do 16 sati. U subotu, 31. listopada, i nedjelju, 1. studenoga, autobusi će s HNK prema Lovrincu prometovati od 7:50 do 15:20 sati, a u povratnom smjeru od 8:30 do 16 sati. Autobusi će voziti trasom HNK – Tržnica – Poljička cesta – Lovrinac, a povratak će biti organiziran istim putem u suprotnom smjeru. Putnici će moći koristiti sva usputna autobusna stajališta. Uz dodatnu liniju, prema redovnom voznom redu nastavit će prometovati i linije broj 3 (Brnik – Brda – Brnik), 3A (Brnik – Poljička – Brnik), 6 (Kila – HNK – Kila), 18 (Sirobuja – HNK – Sirobuja) i 25 (Split – Stobreč – Split), koje također prometuju u blizini groblja Lovrinac.