Na Kvarneru u lipnju manje turista nego lani, ali srpanj ulijeva optimizam

U lipnju je na Kvarneru zabilježeno oko 493 tisuće dolazaka i oko dva i pol milijuna noćenja. Blagi je to pad u odnosu na iznimno uspješan lipanj prošle godine, ali najintenzivniji turistički mjeseci tek dolaze, piše HRT.

Sezona će svakako biti izazovnija od prošlogodišnje, no srpanj je na otoku Lošinju dobro počeo, kaže direktor Turističke zajednice Malog Lošinja Dalibor Cvitković.

- Nešto je slabiji lipanj, ali treba uzeti u obzir da su prošle godine glavni blagdani u Austriji i Njemačkoj - padali u lipnju. Prvih pet mjeseci smo završili s 10 posto više noćenja, a ako gledamo ukupno, sve se izjednačilo. Što se tiče početka srpnja, tu smo jako zadovoljni, rezultati su na razini lani. Naša glavna tržišta su Slovenija, Njemačka i Italija, rekao je Cvitković.