Na Kozjaku se skriva svetište boga Silvana s kozjim nogama: Stoljećima je čuvao pastire, a onda su njegov lik gađali iz pušaka!

Na južnim padinama Kozjaka, između Kaštelanskog polja i strmih planinskih litica, postoji mjesto koje na prvi pogled ne odaje svoju iznimnu povijesnu važnost. Nema monumentalnih stupova, popločanog hramskog dvorišta ni ostataka raskošnih građevina. Umjesto toga, tu su golema kamena gromada, prirodni zaklon i reljef koji je netko u davnini uklesao izravno u stijenu. Upravo se ondje nalazilo jedno od najzanimljivijih svetišta Silvana, božanstva kojem su se ljudi antičke Dalmacije obraćali u svijetu šuma, pašnjaka i stada.

O ovom smo lokalitetu govorili i u 14. epizodi dokumentarnog serijala „Ilirija”, u kojoj nas je arheolog Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela, proveo kroz arheološku baštinu Kozjaka. Iako je središnja tema epizode bila prapovijesna gradina Biranj, posebnu smo pozornost posvetili i Silvanovu svetištu, mjestu koje nas iz svijeta najranijih stanovnika ovoga prostora vodi u razdoblje antičkih religijskih vjerovanja.

Priča o Silvanu, međutim, mnogo je veća od jednoga reljefa. Njegovi tragovi rasuti su po srednjoj Dalmaciji, nerijetko na mjestima kojima danas prolazimo gotovo svakodnevno. Ponekad se nalaze na nepristupačnim stijenama, a ponekad su uzidani u pročelja crkava ili obiteljskih kuća, gdje su stoljećima preživljavali i nakon što je njihovo izvorno značenje bilo zaboravljeno.

Bog s kozjim nogama, pastirskim štapom i sviralom

Tko je zapravo bio Silvan? Odgovor na to pitanje složeniji je nego što se na prvi pogled čini.

U rimskom religijskom svijetu Silvan (Silvanus) bio je povezan sa šumama, prirodom, obrađenim zemljištem i blagostanjem poljoprivrednika. Međutim, na području rimske provincije Dalmacije, osobito na prostoru koji su nastanjivali Delmati, razvio se njegov posebno prepoznatljiv lik. Često je prikazivan s kozjim nogama, rogovima, pastirskim štapom i sviralom, što ga izgledom snažno približava grčkom bogu Panu.

Pan je u grčkoj mitologiji bio božanstvo divljine, pastira i stada, prepoznatljivo upravo po ljudsko-životinjskom izgledu. U Dalmaciji je takva ikonografija postala karakteristična za prikaze Silvana, čije je rimsko ime povezano s lokalnim vjerskim predodžbama.

Njegovi atributi nisu bili slučajni ukrasi. Pastirski štap, poznat kao pedum, označavao je povezanost sa stočarskim životom, dok je siringa, odnosno pastirska svirala sastavljena od više cjevčica, podsjećala na glazbu i svijet pastira. Prizore su često upotpunjavali jarčevi, psi, stabla i druga obilježja prirodnoga okoliša.

Za stanovnike koji su velik dio života provodili uz stada, na planinskim obroncima i između naselja i pašnjaka, takvo je božanstvo imalo posebno značenje. Silvan je pripadao upravo onome prostoru u kojem se svakodnevni rad susretao s nepredvidljivom prirodom.

Kozjak: Svetište koje je sama priroda oblikovala

Jedan od najupečatljivijih prikaza Silvana nalazi se na položaju poznatom kao Baba, odnosno Bovan, uz Tomića tor na južnom obronku Kozjaka. Njegovo je svetište smješteno u prirodnom ambijentu velikih stijena, na prijelazu između obradivog zemljišta u podnožju i viših planinskih predjela.

Reljef je uklesan u zapadnu stranu velike vapnenačke gromade, približno 1,9 metara iznad današnje razine tla. Visok je oko 110, a širok približno 95 centimetara. Silvan je prikazan u plitkoj niši, snažna tijela, raširenih ruku i kozjih nogu. Na njegovu se licu još mogu naslutiti zašiljena brada i rogovi, iako su mnogi detalji tijekom vremena nestali.

Uz božanstvo su prikazani pas, jarac, razgranato stablo i mali žrtvenik. U jednoj ruci Silvan drži pastirski štap, dok je njegova svirala obješena o stablo. Riječ je o prizoru koji u jednom kamenom prikazu povezuje gotovo sve najvažnije simbole njegova kulta.

Posebno je zanimljiv sam položaj svetišta. Ovdje nije bilo potrebno podizati velik hram kako bi se stvorio prostor za štovanje božanstva. Stijene su oblikovale prirodnu kulisu, a zaravnjeni prostor između njih mogao je služiti okupljanju i obavljanju obreda.

Takva svetišta arheološka literatura opisuje kao kultna mjesta na otvorenom, odnosno sub divo — pod vedrim nebom. Njihova je posebnost upravo u tome što prirodni krajolik nije bio samo pozadina religijskog života, nego i njegov sastavni dio.

U blizini su se nalazili stari putovi koji su povezivali priobalje sa zaleđem i planinskim pašnjacima. Smještaj Silvanova svetišta na takvom mjestu teško je smatrati slučajnim. Ono se nalazilo ondje gdje su se susretali poljoprivredni i stočarski svijet, podnožje planine i njezini viši predjeli.

Točno vrijeme nastanka kozjačkog reljefa nije pouzdano utvrđeno. Pripada religijskom i likovnom kontekstu poznatom iz rimskoga razdoblja, ali ne možemo mu bez dodatnih dokaza pripisati određeno stoljeće.

Nevjerojatna sudbina: Drevni reljef služio je kao meta za pucanje

Jedan od najneobičnijih, ali i najtužnijih detalja povezanih s kozjačkim Silvanom jest način na koji je njegov prikaz oštećen.

Prema stručnom opisu koji donosi Virtualni muzej grada Solina, reljef nije stradao samo zbog stoljetne izloženosti kiši, vjetru i drugim atmosferskim utjecajima. U prošlosti je služio i kao meta pastirima koji su u njega pucali iz vatrenog oružja.

Zbog takvih oštećenja dio njegovih izvornih likovnih obilježja danas je gotovo nemoguće razaznati. Ono što je u antičko doba predstavljalo predmet štovanja u kasnijim je stoljećima izgubilo prvotno značenje i postalo tek neobičan lik u stijeni.

Upravo ta promjena odnosa prema istome mjestu govori mnogo o sudbini arheološke baštine. Jedan je naraštaj u stijeni vidio božanstvo, drugi možda tek starinski prikaz, a treći metu za gađanje. Unatoč svemu, Silvan je još uvijek ondje.

Je li Silvan bio rimski ili delmatski bog?

Ovo je jedno od najzanimljivijih pitanja vezanih uz njegov kult, ali i tema oko koje u znanstvenoj literaturi postoje različita tumačenja.

Poznati hrvatski arheolog Nenad Cambi u svojim je istraživanjima naglašavao domaću komponentu Silvanova kulta u rimskoj Dalmaciji. Prepoznatljivi lik s kozjim nogama, njegova povezanost s pašnjacima i prirodom te velika rasprostranjenost na delmatskom prostoru upućuju na snažnu vezu s lokalnim religijskim tradicijama.

Arheologinja Silvia Bekavac u znanstvenom radu „Silvan u Saloni” upozorava na razlike između salonitanskog područja, gdje je izraženiji utjecaj italskog Silvana, i unutrašnjosti nekadašnjega delmatskog prostora, u kojoj se snažnije prepoznaju domaće komponente kulta.

Povjesničar Danijel Džino ponudio je dodatno tumačenje: umjesto da Silvana promatramo kao jednostavno preimenovano starosjedilačko božanstvo ili kao rimskoga boga koji je zamijenio domaće vjerovanje, njegov se kult može razumjeti kao rezultat kulturnih susreta i stvaranja novih religijskih identiteta u rimskoj Dalmaciji.

Upravo je u tome posebna zanimljivost Silvana. Njegovo ime pripada rimskom svijetu, likovne osobine velikim dijelom podsjećaju na grčkog Pana, a način štovanja i popularnost među lokalnim stanovništvom nose obilježja dalmatinskog prostora.

Zato je opravdano govoriti o Silvanovu kultu s jakim domaćim, pa i delmatskim obilježjima. Međutim, nije znanstveno sigurno da je neko starije delmatsko božanstvo prije rimske vlasti nosilo upravo ime Silvan.

Silvan nije bio sam: Uz njega su štovane nimfe i Dijana

Na brojnim dalmatinskim reljefima Silvan se pojavljuje u društvu ženskih božanstava, ponajprije nimfi i Dijane.

Nimfe su bile povezane s prirodom, osobito izvorima i vodama, ali i drugim dijelovima prirodnoga svijeta. Dijana je u rimskoj religiji bila među ostalim povezana s lovom i divljinom. Njihova zajednička pojava sa Silvanom odražava religijsko značenje prostora izvan naselja, šuma, pašnjaka i izvora.

Takvo povezivanje posebno je razumljivo u dalmatinskom kršu, gdje je voda često predstavljala najvrjedniji prirodni resurs. Izvor koji je napajao ljude i stada mogao je biti mnogo više od praktičnog mjesta za opskrbu. Bio je i prostor kojem se pridavalo sakralno značenje.

Nije stoga neobično što su tragovi Silvanova kulta pronađeni uz vodu, u prirodnim zaklonima i na planinskim putovima, ali i u naseljima u kojima su mu bili posvećeni zidani hramovi i žrtvenici.

Klis: Još jedno svetište uklesano izravno u stijenu

Kozjak nije jedino mjesto u srednjoj Dalmaciji na kojem je Silvan prikazan na živoj stijeni.

Na području Klisa, na položaju Trikraj, odnosno Tri kralja, poznat je reljef Silvana u prirodnom ambijentu podno stijena. Takav položaj pripada istom tipu svetišta na otvorenom kakav poznajemo s Kozjaka.

U znanstvenoj literaturi obrađen je i prikaz Silvana na položaju Peruča kod Klisa, gdje je božanstvo prikazano u sjedećem položaju. Važno je napomenuti da je riječ o lokalitetu kod Klisa, a ne o području današnjeg jezera Peruća na Cetini.

Posebno su zanimljive i Klapavice na kliškom području. Ondje su pronađeni antički spomenici koji upućuju na postojanje izgrađenoga Silvanova svetišta. Jedan posvetni natpis govori o obnovi svetišta, što je dragocjen dokaz da Silvanov kult nije bio ograničen samo na stijene i otvorene prostore.

To pokazuje da su u istom širem području postojali različiti oblici njegova štovanja: od prirodnih svetišta do sakralnih građevina.

U Gornjoj Podstrani Silvan i danas stoji na pročelju crkve

Možda najzanimljiviji primjer preživljavanja antičkoga religijskog spomenika u potpuno drukčijem okruženju nalazi se u Gornjoj Podstrani.

Na pročelju crkve sv. Ante i Roka uzidan je antički reljef koji prikazuje Silvana u društvu triju nimfi. Likovi su oštećeni, ali se njihova osnovna obilježja mogu prepoznati.

O tom je spomeniku detaljno pisao arheolog Dražen Maršić u radu „Reljef Silvana i Nimfi i ulomak predromaničkog zabata iz crkve Sv. Ante Roka u Podstrani kod Splita”. Na temelju reljefa i drugih antičkih ulomaka autor zaključuje da je na prostoru crkve ili u njezinoj blizini najvjerojatnije postojalo starije kultno mjesto posvećeno Silvanu i nimfama.

To ne znači da je današnja crkva jednostavno izgrađena na dokazanim temeljima rimskog hrama. Točan položaj i izgled starijeg svetišta nisu utvrđeni. Ipak, nalaz otvara iznimno zanimljivo pitanje dugotrajnog sakralnog značenja pojedinih mjesta.

Na istom pročelju danas se susreću tragovi dvaju udaljenih religijskih svjetova: antički reljef poganskog božanstva i kršćanska crkva čija je povijest također višestoljetna.

Žrnovnica: Drevnog boga smatrali su obiteljskim grbom!

Posebno neobičnu priču čuva Žrnovnica, odnosno nekadašnji zaselak Nugal na padinama Sridivice.

Ondje se nalazio antički reljef Silvana koji je kasnije prenesen i ugrađen u obiteljsku kuću Barbarića u Žrnovnici. Prikazuje božanstvo u pokretu, s pastirskim štapom i životinjama koje pripadaju njegovu uobičajenom ikonografskom svijetu.

O reljefu je pisao arheolog Vedran Barbarić, a lokalna predaja donosi posebno zanimljiv detalj. Stanovnici su taj prikaz dugo smatrali starim obiteljskim grbom Barbarića.

To je izvanredan primjer načina na koji antički spomenik može nastaviti živjeti u lokalnoj zajednici, iako je njegovo izvorno religijsko značenje odavno zaboravljeno.

Reljef nam potvrđuje prisutnost Silvanove ikonografije na području Žrnovnice, ali ne omogućuje pouzdano određivanje položaja njegova izvornog svetišta. Kamen je tijekom stoljeća premještan, a upravo takva naknadna uporaba antičkih spomenika česta je pojava diljem Dalmacije.

I na području današnjeg Splita pronađeni su njegovi tragovi

Silvanovo štovanje nije bilo ograničeno na planinska područja iznad antičke Salone.

U splitskom polju, na položaju Tršćenica, poznatom i kao Trstenik ili Trišćenica, nedaleko od crkvice sv. Lovre od Pazdigrada i današnjega groblja Lovrinac, pronađeni su ulomci reljefa Silvana i Dijane.

Nalaze je znanstveno obradio arheolog Ante Rendić-Miočević, koji je posebnu pozornost posvetio povezanosti tih božanstava s prirodnim ambijentom nekadašnjega splitskog polja.

Zanimljiv je i sam naziv Tršćenica, koji se povezuje s trstikom, biljkom karakterističnom za vlažna područja. U krajoliku koji je u antičko doba izgledao znatno drukčije nego danas, voda i vegetacija imale su važnu ulogu u životu stanovništva.

Tragovi Silvanova i srodnih kultova zabilježeni su i na drugim položajima Splita, uključujući nalaze povezane s nimfama na Pojišanu i Lučcu.

Ipak, valja razlikovati mjesto nalaza reljefa od sigurnog položaja nekadašnjega svetišta. Kameni su spomenici tijekom stoljeća često premještani i ponovno upotrebljavani u gradnji.

Čitluk kod Sinja: Silvan i Dijana zajedno na stijeni

Jedan od najvažnijih primjera iz srednjodalmatinskog zaleđa potječe iz Čitluka kod Sinja, s prostora antičkoga Ekvuma (Aequum).

Ondje je 1931. godine pronađen reljef koji prikazuje Silvana i Dijanu. Bio je uklesan u živu stijenu, nedaleko od gradskih vrata antičkoga naselja. Nakon otkrića izdvojen je iz stijene i prenesen u zbirku Franjevačkoga muzeja u Sinju.

Arheologinja Marina Milićević Bradač u radu „Dijana izvan grada” posebno je istaknula značenje njegova položaja. Reljef se nalazio blizu grada, ali izvan njegovih granica — upravo na prijelazu između uređenoga gradskog prostora i prirodnog krajolika, koji se u religijskim predodžbama povezivao sa Silvanom i Dijanom.

Ovaj je nalaz vrijedan jer pokazuje da njihovo zajedničko štovanje nije bilo ograničeno na salonitansko područje, nego je bilo prisutno i u zaleđu srednje Dalmacije.

Brač: Je li u špilji s vodom postojalo zaboravljeno svetište?

Još jedna iznimno zanimljiva priča vodi nas na Brač, u Vodnu jamu, špiljski lokalitet između Supetra i Donjeg Humca.

Ondje je 2007. godine pronađen ulomak antičkoga reljefa s prikazima dviju nimfi. Sačuvani natpis i ikonografske usporedbe upućuju na to da je izvorni spomenik bio posvećen nimfama i Silvanu.

Arheolog Dino Demicheli obradio je nalaz u znanstvenom radu „Reljef nimfa i Silvana iz Vodne jame na otoku Braču”. Prema njegovu tumačenju, moguće je da je reljef izvorno bio postavljen upravo u špilji te da je Vodna jama u antičko doba imala ulogu svetišta.

Takva pretpostavka ima smisla zbog prisutnosti vode i poznate povezanosti nimfi s izvorima. Međutim, lokalitet je u novije vrijeme devastiran, a važni arheološki slojevi uništeni su. Zbog toga se izvorna funkcija špilje ne može pouzdano potvrditi arheološkim istraživanjem.

Brački je primjer stoga iznimno važan, ali i upozoravajući. Jedan vrijedan kameni spomenik može preživjeti stoljeća, dok se podaci koji bi omogućili potpuno razumijevanje njegova izvornog konteksta mogu nepovratno izgubiti.

Priča koja povezuje planine, izvore i svakodnevni život antičke Dalmacije

Kada sve te nalaze promatramo zajedno, postaje jasno da Silvan nije bio usputna pojava u religijskom životu antičke Dalmacije. Njegovi prikazi i posvetni spomenici otkrivaju kult koji je bio duboko povezan s krajolikom i načinom života stanovništva.

Na Kozjaku i Klisu susrećemo ga u prirodnim svetištima uklesanim u stijene. U Gornjoj Podstrani njegov je reljef sačuvan na crkvenom pročelju. U Žrnovnici je postao dio obiteljske predaje. U splitskom polju njegovi tragovi otkrivaju nekadašnji religijski krajolik koji je moderna urbanizacija gotovo potpuno preoblikovala. Kod Sinja nalazimo ga uz Dijanu, a na Braču je njegova prisutnost povezana s mogućim špiljskim svetištem i kultom nimfi.

Svako od tih mjesta čuva drukčiji dio priče.

Na Kozjaku, gdje je Silvanov lik još uvijek uklesan u kamenu, posebno se snažno osjeća povezanost božanstva i njegova prirodnog okruženja. Ondje nije teško razumjeti zašto je upravo taj prostor mogao imati posebno značenje ljudima koji su se svakodnevno kretali između polja, planine i pašnjaka.

Pritom je važno ne poistovjećivati različite faze povijesti Kozjaka. Prapovijesni nalazi s Birnja i drugih gradina svjedoče o iznimno dugoj prisutnosti čovjeka na tom području, ali sami po sebi ne dokazuju neprekinuto štovanje Silvana od prapovijesti do rimskoga doba.

Ono što nedvojbeno imamo jest iznimno vrijedan trag antičkoga religijskog svijeta, sačuvan na izvornome prirodnom položaju.

Njegova važnost nije samo u tome što nam govori kojem su se božanstvu nekadašnji stanovnici Dalmacije obraćali. Ona je i u spoznaji da su naši daleki prethodnici okoliš doživljavali drukčije nego mi danas. Stijena, stablo, životinja, izvor vode i planinski put mogli su biti dijelovi jedinstvenoga prostora kojem se pridavalo posebno, sakralno značenje.

A upravo je zato kozjački Silvan toliko zanimljiv: dok su monumentalni antički hramovi mnogih gradova odavno nestali, njegov je lik još uvijek ondje gdje je bio uklesan. Na otvorenom, među stijenama Kozjaka, pod istim nebom pod kojim su ga nekoć promatrali stanovnici antičke Dalmacije.