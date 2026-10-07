Na Korčuli projekcija filma o fra Bernardinu Sokolu: Priča o franjevcu, glazbeniku i hrvatskom mučeniku

Dokumentarni film "Dr. fra Bernardin Sokol – franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik", redatelja Nikole Kneza, bit će prikazan u subotu, 10. listopada, s početkom u 19 sati u kinodvorani Centra za kulturu Korčula. Film je nastao u produkciji Hrvatskoga filmskog instituta, a ulaz na projekciju je slobodan.

Život i stvaralaštvo fra Bernardina Sokola

Dokumentarac donosi životnu priču dr. fra Bernardina Sokola (1888. – 1944.), franjevca, skladatelja, glazbenog pedagoga i doktora teologije, rođenog u Kaštel Sućurcu. Kroz prikaz njegova života, bogatoga glazbenog i duhovnog stvaralaštva te tragičnog stradanja 1944. godine, film javnosti približava njegov lik, djelo i ostavštinu koja je, kako ističu organizatori, više od pola stoljeća bila nedovoljno poznata široj javnosti.

Brojni organizatori pozivaju građane na projekciju

Projekciju organiziraju splitski i dubrovački stol Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja", Udruga "Podvorje", Hrvatska udruga Benedikt, Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatsko društvo dr. fra Bernardin Sokol, Grad Korčula te braniteljske udruge s područja Korčule. Organizatori pozivaju građane Korčule i cijeloga otoka, kao i sve zainteresirane za hrvatsku povijest te glazbenu i duhovnu baštinu, da nazoče projekciji i upoznaju život i djelo fra Bernardina Sokola.