Na Korčuli kreće projekt vrijedan 12 milijuna eura. Nakon više od stoljeća dograđuje se luka Prigradica, otočani će dobiti sigurnije pristajanje

Jedna od najvažnijih lučkih investicija na zapadnom dijelu otoka Korčule ulazi u fazu realizacije. U četvrtak, 12. studenoga, u vijećnici Općine Blato potpisan je ugovor za prvu fazu dogradnje luke Prigradica, vrijedan približno 12 milijuna eura, čime bi nakon više od stoljeća trebalo biti nastavljeno uređenje lučke infrastrukture čija je izgradnja započela još u doba Austro-Ugarske.

Projekt je posebno važan za stanovnike Prigradice i Blata, ali i za pomorsku povezanost ovog dijela otoka Korčule. Postojeća luka, premda raspolaže značajnom duljinom operativne obale, tijekom nepovoljnih vremenskih prilika ne pruža dovoljno sigurnosti za pristajanje i privez plovila.

Luka koja je ostala nedovršena još prije Prvog svjetskog rata

Izgradnja luke Prigradica započela je 1910. godine, u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije. Međutim, početak Prvog svjetskog rata prekinuo je tadašnje radove, pa planirano uređenje nikada nije u cijelosti ostvareno.

Više od stoljeća poslije nedostatna zaštita luke posebno dolazi do izražaja tijekom zimskih mjeseci. Jaki vjetrovi i valovi otežavaju držanje lokalnih brodica na vezu, a u nepovoljnim okolnostima problem predstavlja i pristajanje plovila u javnom linijskom prometu.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić prilikom potpisivanja ugovora naglasio je da Prigradica ima oko 500 metara operativne obale, ali da njezina izloženost tijekom zime ograničava mogućnost korištenja. Upravo se dogradnjom želi omogućiti pouzdanije pristajanje i sigurniji vezovi za otočane.

Dogradnja lukobrana i zahtjevni podmorski radovi

Prva faza obuhvaća dogradnju postojećeg lukobrana i ojačavanje temelja obalnog zida. Riječ je o građevinski zahtjevnom zahvatu jer se dio poslova mora obavljati u podmorju, uz osiguravanje stabilnosti postojećih i novih lučkih konstrukcija.

Ugovor su potpisali Antun Banovac, ravnatelj nadležne županijske lučke uprave, i Dobroslav Šestanović, predstavnik izvođača Pomgrad Inženjering. Financiranje projekta osigurano je sredstvima Europske unije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Očekivani rezultat nije samo povećanje lučkih mogućnosti, nego i stvaranje uvjeta za sigurnije korištenje obale u različitim vremenskim okolnostima. Za lokalno stanovništvo to znači manje neizvjesnosti pri dolasku i odlasku brodova te bolje uvjete za svakodnevni rad na moru.

Radovi počinju u prosincu, trajat će dvije godine

Načelnik Općine Blato Jurica Petković najavio je početak radova u prosincu 2026. godine, uz predviđeni rok izvođenja od 24 mjeseca. Bude li se projekt odvijao prema planu, glavna bi se faza radova tako trebala zaključiti potkraj 2028. godine.

Za vrijeme gradnje bit će važno uskladiti građevinske aktivnosti sa svakodnevnim potrebama stanovnika, posebno ribara i vlasnika lokalnih plovila. Pitanje privremenih vezova i organizacije pristajanja tijekom izvođenja zahvata bit će među najvažnijim praktičnim izazovima.

Za otočane luka nije luksuz, nego potreba

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo istaknuo je da ulaganja u lučku infrastrukturu imaju daleko šire značenje od same izgradnje obale i vezova. Za otočna naselja kvalitetna pomorska infrastruktura izravno je povezana sa svakodnevnim životom, opskrbom, gospodarstvom i mogućnostima razvoja.

Prigradica je godinama čekala ulaganje koje bi riješilo njezinu izloženost nepovoljnim vremenskim uvjetima. Potpisivanjem ugovora napravljen je važan korak, ali pravi rezultat bit će vidljiv tek kada novi lukobran i uređena obala počnu pružati sigurnost zbog koje se projekt i provodi.

Za stanovnike zapadne Korčule upravo je to najvažnije: da luka postane pouzdana tijekom cijele godine, a ne samo u povoljnim vremenskim uvjetima.