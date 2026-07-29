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Na koncertu u čast Oliveru pojavila se Marija Šerifović. Njegove pjesme naziva "svetim pismom"

FOTO Vela Luka vrvi poznatim licima, među njima i Marija Šerifović koja nije propustila večer posvećenu Oliveru

U Veloj Luci sve je u znaku Olivera Dragojevića, a nakon osam godina od njegove smrti u njegovom rodnom mjestu odvija se manifestacija "Trag u beskraju" koja počinje za nešto više od sat vremena. Uz poznata hrvatska glazbena imena nastupaju i mladi talenti. Vela Luka već danima vrvi od posjetitelja, i na svakom koraku možete vidjeti neku slavnu osobu. Kamera našeg objektiva uhvatila je Mariju Šerifović koja je došla na koncert.

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Marija Šerifović nebrojeno puta je izjavila kako cijeni Olivera Dragojevića kao glazbenog velikana i neupitnu legendu. Srpska je pjevačica više puta naglasila kako su Oliverove pjesme za nju "sveto pismo" u koje se ne dira. Vjerujemo kako će uživati na koncertu i boravku na Korčuli.

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