Na koncertu u čast Oliveru pojavila se Marija Šerifović. Njegove pjesme naziva "svetim pismom"

U Veloj Luci sve je u znaku Olivera Dragojevića, a nakon osam godina od njegove smrti u njegovom rodnom mjestu odvija se manifestacija "Trag u beskraju" koja počinje za nešto više od sat vremena. Uz poznata hrvatska glazbena imena nastupaju i mladi talenti. Vela Luka već danima vrvi od posjetitelja, i na svakom koraku možete vidjeti neku slavnu osobu. Kamera našeg objektiva uhvatila je Mariju Šerifović koja je došla na koncert.

Marija Šerifović nebrojeno puta je izjavila kako cijeni Olivera Dragojevića kao glazbenog velikana i neupitnu legendu. Srpska je pjevačica više puta naglasila kako su Oliverove pjesme za nju "sveto pismo" u koje se ne dira. Vjerujemo kako će uživati na koncertu i boravku na Korčuli.