Na koncert ponedjeljkom? Elton John u Dioklecijanovim podrumima zvuči kao savršen plan

Ponedjeljak možda nije prvi dan koji povezujemo s večernjim izlaskom, ali koncert najvećih hitova Eltona Johna, klavir i gotovo dvije tisuće godina stari Dioklecijanovi podrumi mogli bi biti sasvim dobar razlog da ovaj tjedan napravimo iznimku.

U ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. u 20 sati, u Dioklecijanovim podrumima održat će se koncert Tribute to Elton John on Piano, novo izdanje koncertnog ciklusa Imperial Concerts by Maestro Terza.

Publiku očekuje približno 60 minuta glazbe jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih autora popularne glazbe, predstavljene u intimnom solo klavirskom izdanju.

Na programu će se naći pjesme koje su obilježile desetljeća glazbene povijesti, među kojima su Rocket Man, Your Song, Tiny Dancer, I’m Still Standing, Daniel, Crocodile Rock, Goodbye Yellow Brick Road, Sorry Seems to Be the Hardest Word i Can You Feel the Love Tonight.

Poznate melodije ovom će prilikom zazvučati drukčije – bez velikog koncertnog spektakla, ali uz puno emocije, elegancije i neposrednosti koju može pružiti samo klavir.

Koncert će izvesti pijanistica Kamile Zaveckaitė, koja će glazbu Eltona Johna predstaviti kroz posebno oblikovane klavirske aranžmane, prilagođene akustici i atmosferi Dioklecijanovih podruma.

Upravo je prostor jedan od glavnih razloga zbog kojih je ovaj koncert više od uobičajene glazbene večeri. Kameni zidovi, prigušeno svjetlo i povijesna kulisa ispod Dioklecijanove palače stvaraju ambijent u kojem poznate pjesme dobivaju potpuno novu dimenziju.

Koncert je dio projekta Imperial Concerts by Maestro Terza, koji razvija splitski dirigent i producent Giuseppe Terza. Ideja projekta je povezati glazbu, kulturnu baštinu i jedinstvene povijesne lokacije te publici ponuditi cjelovit koncertni doživljaj.

„Ponekad je dovoljan jedan klavir, poseban prostor i glazba koju svi prepoznajemo da nastane večer koju ćemo dugo pamtiti. Želja mi je da Imperial Concerts publici ponudi upravo takva iskustva – intimna, elegantna i drukčija od klasičnog odlaska na koncert“, istaknuo je Giuseppe Terza.

Prvo izdanje ciklusa, koncert Coldplay on Piano, održano početkom srpnja, bilo je u potpunosti rasprodano. Pozitivne reakcije publike pokazale su da postoji interes za koncerte koji poznatu suvremenu glazbu predstavljaju u intimnijem obliku i povezuju je s kulturnom baštinom Splita.

Novo izdanje posvećeno Eltonu Johnu nastavlja upravo tu priču.

Zato, tražite li ideju kako drukčije započeti novi tjedan, ponedjeljak uz bezvremenske pjesme Eltona Johna u srcu Dioklecijanove palače zvuči kao sasvim dobar plan.

Koncert Tribute to Elton John on Piano održat će se u ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. u 20 sati u Dioklecijanovim podrumima.

Broj mjesta je ograničen, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.hr.