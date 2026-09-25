Na Kili dogovoreni koraci za smanjenje buke autobusa na liniji broj 6

Nositeljica koalicijske liste HDZ-a i Domovinskog pokreta za Vijeće Gradskog kotara Mejaši Ivana Javorčić Rajčić sastala se na Kili s direktorom Prometa Andrijom Kalinićem, a tema razgovora bio je problem buke povezane s autobusnom linijom broj 6 te lokacija njezina početno-završnog stajališta.

Linija broj 6 povezuje Kilu i HNK, a prema važećem voznom redu prometuje svakodnevno. Kako je priopćeno nakon sastanka, dogovoreni su prvi koraci kojima bi se trebao smanjiti utjecaj buke na stanovnike Kile, dok se istodobno traži i dugoročnije rješenje za smještaj autobusnog stajališta.

Električni autobusi na liniji broj 6

Ivana Javorčić Rajčić istaknula je kako stanovnici Kile već dulje upozoravaju na problem buke. "Stanari Kile dugo upozoravaju na problem buke i posebno mi je važno da smo sada dogovorili konkretne korake. Nakon dolaska novih električnih autobusa, koji trenutno čekaju transport iz Kine prema Hrvatskoj, planirano je da se od početka iduće godine koriste na liniji br. 6 tijekom vikenda i u noćnim satima. Time ćemo napraviti značajan korak prema smanjenju buke, a sada već tražimo i dugoročno rješenje kroz pronalazak nove lokacije za početno-završno stajalište", poručila je.

Prema iznesenom planu, električni autobusi trebali bi se na liniji broj 6 koristiti prvenstveno u razdobljima kada buka najviše utječe na okolne stanare.

Traži se nova lokacija stajališta

Direktor Prometa Andrija Kalinić potvrdio je kako se, uz uvođenje električnih autobusa, radi i na pronalasku nove lokacije za početno-završno stajalište. "Svjesni smo problema koji postoji na Kili i dogovorili smo konkretne korake. Nakon dolaska električnih autobusa planiramo ih koristiti na liniji br. 6 u noćnim satima i tijekom vikenda, a već smo krenuli i u pronalazak nove lokacije za početno-završno stajalište. Cilj je dugoročno riješiti problem i pritom zadržati kvalitetno odvijanje javnog prijevoza", kazao je Kalinić.

Javorčić Rajčić pozvala stanovnike na izbore

Sastanak je održan uoči kotarskih izbora koji će se u Splitu održati u nedjelju, 27. rujna. Ivana Javorčić Rajčić nositeljica je zajedničke liste HDZ-a i DP-a za Vijeće Gradskog kotara Mejaši. Na kraju je pozvala stanovnike Mejaša da izađu na izbore i podrže listu broj 2, navodeći kako žele nastaviti raditi na rješavanju problema stanovnika i projektima važnima za cijeli kotar.