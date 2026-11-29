Može li otpad koji završava u Jadranskom moru i na njegovim plažama postati korisna sirovina umjesto trajnog ekološkog problema? Upravo tim pitanjem bavi se međunarodni projekt BLUECIRCLE, u kojem kao jedan od partnera sudjeluje i Grad Kaštela. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.629.596 eura, od čega se približno 1,39 milijuna eura financira europskim sredstvima. Projekt povezuje znanstvene ustanove i lokalne zajednice iz šest država u potrazi za učinkovitijim načinima prikupljanja, obrade i ponovne uporabe otpada iz morskog okoliša.

Na plaži Bile već testirali novu tehnologiju

Posebno zanimljiv podatak, objavljen na službenim stranicama projekta, odnosi se na terensko testiranje inovativnog uređaja za prikupljanje otpada s obale. Stručnjaci s Politehničkog sveučilišta u Bariju i predstavnici talijanske komunalne tvrtke AMIU Bari tijekom 2026. godine proveli su niz ispitivanja na obalama četiriju država. Nakon testiranja u Grčkoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, terenska misija završila je u Hrvatskoj, na plaži Bile u Kaštelima. Ondje je ispitan prototip sustava koji koristi vakuumsko prikupljanje otpada, a stručnjaci su prikupljali i uzorke za potrebe daljnjih istraživanja.

Otpad ne žele samo ukloniti, nego ga i ponovno iskoristiti

Projekt BLUECIRCLE usmjeren je na razvoj rješenja kružnog gospodarstva u području upravljanja morskim otpadom. To znači da cilj nije samo ukloniti otpad s obale, nego i istražiti mogućnosti njegove obrade, recikliranja i ponovne uporabe. U projektu sudjeluju partneri iz Italije, Hrvatske, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, a vodeći partner je talijanska regija Apulija. Projekt se provodi kroz program Interreg IPA ADRION, započeo je u rujnu 2024. godine, a njegov završetak predviđen je krajem kolovoza 2027. godine.

Kaštelani će moći doznati više o projektu

Grad Kaštela najavio je niz prosinačkih događanja pod nazivom Europa u parku, tijekom kojih će građanima predstaviti aktualne projekte financirane europskim sredstvima. Predstavljanje projekta BLUECIRCLE održat će se u utorak, 8. prosinca, s početkom u podne u Dudanovu parku u Kaštel Kambelovcu. Građani će imati priliku upoznati ciljeve i aktivnosti projekta te razgovarati o mogućnostima primjene novih rješenja u zaštiti morskog okoliša. Tijekom ostalih prosinačkih termina bit će predstavljeni i projekti povezani s poduzetništvom, klimatskim promjenama i održivim turizmom.

Može li Kaštelanski zaljev postati primjer dobre prakse?

Kaštelanski zaljev nalazi se uz jedno od najgušće naseljenih obalnih područja Dalmacije, zbog čega zaštita njegova morskog okoliša ima iznimnu važnost za lokalno stanovništvo. Otpad koji more nanosi na plaže samo je vidljivi dio šireg problema onečišćenja, a njegovo sustavno prikupljanje i analiza mogu pomoći u razumijevanju njegova podrijetla. Sudjelovanje Kaštela u međunarodnom projektu pruža mogućnost testiranja novih tehnologija i razmjene iskustava s drugim jadranskim i jonskim sredinama. Hoće li ispitana rješenja u budućnosti postati dio redovitog održavanja kaštelanske obale, jedno je od najzanimljivijih pitanja koja otvara ovaj međunarodni projekt.