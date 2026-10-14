Na Kašjune stižu helikopteri, potražni psi i stotinjak spašavatelja

Splićane i njihove goste krajem listopada očekuje atraktivan događaj na plaži Kašjuni! Povodom velikih 70 godina djelovanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split organizira veliku pokaznu vježbu u kojoj će sudjelovati stotinjak spašavatelja, a posjetitelji će imati priliku iz prve ruke vidjeti kako izgledaju zahtjevne akcije spašavanja na kopnu, moru i iz zraka.

Pokazna vježba održat će se u subotu, 24. listopada 2026. godine, s početkom u 11 sati na plaži Kašjuni na Marjanu, a ulaz je otvoren svim zainteresiranim građanima.

Riječ je o posebnom događaju kojim HGSS Stanica Split obilježava sedam desetljeća predanog rada, tijekom kojih su njezini članovi razvijali znanja, vještine i sposobnosti potrebne za spašavanje ljudskih života u najzahtjevnijim uvjetima.

Od potrage za nestalima do spektakularnog spašavanja helikopterom

Posjetitelji će moći pratiti niz realističnih scenarija spašavanja koji će pokazati koliko je složen i zahtjevan posao HGSS-ovih spašavatelja.

Tijekom vježbe bit će prikazane potrage za nestalim osobama uz pomoć potražnih pasa, spašavanje iz stijena, ronilačke tehnike, spašavanje na vodi uz korištenje plovila te helikoptersko spašavanje.

Poseban dio programa bit će posvećen pružanju prve pomoći i zbrinjavanju unesrećenih osoba.

U velikoj vježbi sudjelovat će oko stotinu članova HGSS Stanice Split, uključujući specijalizirane timove za potrage, spašavanje iz stijena, helikopterske intervencije, spašavanje na moru, ronjenje, medicinsko zbrinjavanje i logistiku.

U organizaciju i provedbu bit će uključeni i vanjski suradnici te druge službe, uključujući policiju.

Građani će sve moći pratiti uživo na velikom videozidu

Kako bi posjetitelji imali što bolji uvid u tijek akcije, cijela vježba moći će se pratiti uživo putem videozida postavljenog na plaži Kašjuni, uz stručna objašnjenja HGSS-ova naratora.

Operativni dio programa trajat će približno sat i 40 minuta, nakon čega će građani imati priliku obići prezentacijski prostor HGSS-a, upoznati spašavatelje, razgledati njihovu opremu te doznati više o povijesti i djelovanju splitske stanice.

Bit će to prilika da se građani upoznaju s ljudima koji su spremni intervenirati u najtežim situacijama, često na nepristupačnim terenima i u zahtjevnim vremenskim uvjetima.

Sedam desetljeća spašavanja ljudskih života

Ovom pokaznom vježbom HGSS Stanica Split želi javnosti približiti svoje aktivnosti, ali i pokazati koliko su kontinuirana obuka, timski rad i spremnost važni za uspješno spašavanje.

Događaj će ujedno biti simboličan prikaz sposobnosti koje su splitski spašavatelji razvijali tijekom proteklih 70 godina.

Nakon završetka vježbe predviđene su izjave za medije te predstavljanje programa obilježavanja velike obljetnice.

Iz HGSS Stanice Split pozivaju sve građane da u subotu, 24. listopada, dođu na Kašjune i iz prve ruke upoznaju rad ljudi koji svakodnevno brinu o sigurnosti drugih.