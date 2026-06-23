Na Kašjune stiže legalni ugostiteljski objekt, u tijeku je postavljanje

Na plaži Kašjuni u tijeku je postavljanje novog ugostiteljskog objekta površine do 15 četvornih metara, izvijestili su iz Društva Marjan.

Kako navode, objekt se postavlja sukladno dozvoli Grada Splita, a radovi su trenutno u tijeku.

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Prema informacijama koje je objavilo Društvo Marjan, vlasnik ugostiteljskog objekta je tvrtka Dobar zalogaj j.d.o.o.

Za sada nisu poznati dodatni detalji o ponudi budućeg objekta ni kada bi trebao započeti s radom. Kašjuni su jedna od najposjećenijih splitskih plaža tijekom ljetne sezone, a ugostiteljski sadržaji redovito privlače velik broj kupača i posjetitelja.