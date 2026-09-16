Na jednom mjestu u kuhinji nikad ne biste smjeli držati začine

Mnogi drže začine na polici iznad štednjaka ili na radnoj plohi odmah do njega kako bi im bili pri ruci tijekom kuhanja. Iako se to čini praktičnim, kuhari upozoravaju da je to najgore mjesto za njihovo čuvanje jer im značajno skraćuje rok trajanja, piše Southern Living.

Problem je u toplini koja se širi s ploče za kuhanje. Začini sadrže eterična ulja koja im daju aromu i okus, a ta su ulja hlapljiva i osjetljiva na visoke temperature. Izlaganje toplini ubrzava njihovo propadanje, zbog čega začini gube na intenzitetu i svježini.

Osim topline, drugi veliki neprijatelj začina je vlaga. Para koja se diže iz lonaca i tava lako ulazi u bočice ako ih otvarate izravno iznad posude. Vlaga uzrokuje grudanje i stvrdnjavanje praha, a može dovesti i do razvoja plijesni. Time se ne samo uništava tekstura, već i potpuno gubi okus.

Isti princip vrijedi i za druge izvore topline i vlage u kuhinji. Začine ne bi trebalo držati ni blizu tostera, aparata za kavu ili na radnoj plohi iznad perilice posuđa, jer će i na tim mjestima brže izgubiti kvalitetu.

Pravilno skladištenje za maksimalnu svježinu

Glavni uzroci kvarenja začina su izloženost zraku, toplini, vlazi i sunčevoj svjetlosti. Da bi što dulje zadržali svježinu, treba ih čuvati u hermetički zatvorenim spremnicima na hladnom i mračnom mjestu, poput kuhinjskog ormarića ili smočnice.

Pravilno skladišteni mljeveni začini mogu zadržati kvalitetu oko šest mjeseci. Jednostavan test svježine je provjera mirisa - ako je aroma slaba ili nepostojeća, vrijeme je za zamjenu. Kupnja cijelih začina umjesto mljevenih također značajno produljuje njihovu trajnost. Aroma i okus ostaju sačuvani unutar cijelog zrna ili sjemena, a oslobađaju se tek mljevenjem.

Razlika je najočitija kod papra, koji je neusporedivo intenzivniji kad je svježe samljeven. Začine koje rijetko koristite možete pohraniti i u zamrzivač kako biste im dodatno produžili vijek trajanja, piše Index.