Na otoku Žutu, na području Općine Murter-Kornati, priprema se novi zahvat vezan uz uređenje sidrišta u uvali Podražanj. Šibensko-kninska županija 24. studenoga 2026. godine donijela je odluku kojom se društvo Adriatic Croatia International Club, poznatije kao ACI, ovlašćuje za ishođenje lokacijske dozvole potrebne za planirani zahvat. Riječ je o službenom dokumentu koji predstavlja novi administrativni korak u pripremi budućeg sidrišta. Važno je, međutim, naglasiti da ovom odlukom ACI nije dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

ACI dobio ovlaštenje za pripremu dokumentacije

Prema odluci županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj, ACI je ovlašten da u ime i za račun Šibensko-kninske županije ishodi lokacijsku dozvolu za postavljanje sidrišta u uvali Podražanj.

Ovlaštenje je izdano na temelju zaprimljene prijave na javni poziv za ishođenje lokacijske dozvole. To znači da se sada može nastaviti s odgovarajućim administrativnim postupkom potrebnim za pripremu zahvata. Iz pregledane odluke nije moguće utvrditi kolika bi bila vrijednost investicije, koliko bi plovila buduće sidrište moglo primati niti kada bi se moglo početi s njegovim postavljanjem. Posebno zanimljiv dio dokumenta odnosi se na moguće troškove pripreme lokacijske dozvole. Naime, ako ACI ishodi lokacijsku dozvolu, ali u kasnijem koncesijskom postupku ne bude izabran za koncesionara, imat će pravo na povrat stvarnih troškova izrade lokacijske dozvole od budućeg izabranog koncesionara.

No, postoji ograničenje.

Prema odluci, ti troškovi ne mogu biti veći od tri posto procijenjene vrijednosti investicije. Drugim riječima, budući koncesionar mogao bi imati obvezu nadoknade dijela troškova prethodne pripreme dokumentacije, pod uvjetima propisanima odlukom. Županija je predvidjela i situaciju u kojoj ACI nakon ishođenja lokacijske dozvole odluči ne sudjelovati u budućem koncesijskom postupku. U takvom slučaju, prema dokumentu, društvo nema pravo na naknadu stvarnih troškova izrade lokacijske dozvole. Ta odredba jasno razlikuje situaciju u kojoj ACI sudjeluje u budućem postupku, ali ne bude izabran, od situacije u kojoj uopće ne podnese ponudu.

Kada slijedi koncesija?

Odluka o ovlaštenju stupila je na snagu danom donošenja, 24. studenoga. Međutim, ona sama po sebi ne znači da je sidrište odobreno za gradnju ili postavljanje, niti da je odabran budući koncesionar. Prije eventualne realizacije bit će potrebno provesti odgovarajuće postupke, uključujući ishođenje potrebnih akata i budući postupak dodjele koncesije.