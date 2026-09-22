Na Jahorini pao snijeg

Prvi snijeg ove sezone stigao je na Jahorinu. U utorak, 22. rujna, na popularnoj planini u Bosni i Hercegovini počele su padati prve pahulje, nakon što je naglo zahlađenje donijelo znatno niže temperature.

Ipak, zasad nema govora o ozbiljnijem snježnom pokrivaču. Snijeg pada slabim intenzitetom, a prema trenutačnim prognozama ne očekuje se stvaranje značajnijeg sloja.

Dolazak prvih pahulja na višim predjelima nije iznenađenje. Meteorolozi su za danas najavili mogućnost prvog ovosezonskog snijega na planinama iznad otprilike 1800 metara nadmorske visine.

Koliko je zahladnjelo najbolje pokazuju jutarnje temperature. Federalni hidrometeorološki zavod na Bjelašnici je izmjerio minus jedan Celzijev stupanj, dok je i u većem dijelu Bosne jutro osvanulo osjetno hladnije u odnosu na prethodne dane.

Prve pahulje tako su već u rujnu najavile skori dolazak hladnijeg dijela godine, iako će se na pravi zimski ugođaj i konkretniji snježni pokrivač još pričekati.