Na jadranskom otočiću otkriven pečat star 1.400 godina: Spominje biskupa za kojeg povijesni izvori ne znaju!

Na malenom, danas nenaseljenom otočiću Lukovcu u blizini Raba, hrvatski i poljski arheolozi došli su do otkrića koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u istraživanju ranokršćanske povijesti Jadrana. Pronašli su olovni biskupski pečat, preliminarno datiran u 6. ili 7. stoljeće, na kojem je sačuvano ime crkvenog dostojanstvenika koji zasad nije poznat iz povijesnih izvora.

Otkriće je krajem listopada objavila poljska novinska agencija PAP, a dodatne pojedinosti donio je i portal Poland-24. Riječ je o rezultatu zajedničkih istraživanja Instituta za arheologiju u Zagrebu i Sveučilišta kardinala Stefana Wyszyńskog u Varšavi, koja se provode na području rapskog arhipelaga. Prema riječima istraživača, mogao bi to biti jedan od najstarijih poznatih biskupskih pečata na istočnoj obali Jadrana.

Premda predmet na prvi pogled nalikuje običnom komadiću metala, njegova je povijesna vrijednost velika. Naime, na obje strane pečata nalazi se natpis koji je arheolozima omogućio prepoznavanje imena i crkvene službe njegova vlasnika.

Na komadiću olova sačuvano ime biskupa prije gotovo 14 stoljeća

Pečat je velik svega 22 puta 19 milimetara, otprilike koliko i kovanica od jednog eura. Na jednoj strani nalazi se latinsko ime STEPHANVS, ispisano u tri retka, dok je na drugoj strani kratica EPISC, izvedena iz latinske riječi episcopus, što znači biskup. Natpisi su okruženi ukrasnim vijencem, a uz ime se nalaze i dvije četverolisne rozete.

Riječ je o olovnoj buli, vrsti pečata koji se koristio za ovjeravanje službenih pisama i pravnih dokumenata. Kroz mali kanal u olovu provlačila se vrpca kojom je dokument bio zatvoren, a zatim se metal posebnim alatom stiskao kako bi se osigurao sadržaj pošiljke. Na taj se način moglo ustanoviti je li netko neovlašteno otvorio dokument.

Profesor Fabian Welc, voditelj poljskog dijela istraživanja, objasnio je za PAP da je takva biskupska bula služila kao potvrda identiteta pošiljatelja. Svako otvaranje zapečaćenog dokumenta ostavljalo bi tragove, zbog čega je pečat imao i važnu sigurnosnu funkciju.



Znanstvenicima je posebno zanimljivo to što je natpis na latinskom jeziku. Premda se bizantski pečati najčešće povezuju s grčkim jezikom, latinski se koristio i na zapadnim rubovima bizantskog svijeta. Upravo su na području Italije poznati slični primjerci biskupskih pečata iz 6. i 7. stoljeća.

Tko je bio biskup Stjepan? Otkriće bi moglo popuniti veliku prazninu u povijesti Raba

Najveća zagonetka vezana uz pronalazak odnosi se na osobu čije je ime ostalo utisnuto u olovo. Tko je bio biskup Stjepan i gdje je obnašao svoju dužnost? Iako natpis jasno upućuje na njegovo ime i biskupski naslov, znanstvenici ga zasad nisu uspjeli povezati s poznatim crkvenim dostojanstvenicima toga razdoblja.

Jedna od mogućnosti posebno je zanimljiva za povijest otoka Raba. U poznatim popisima rapskih biskupa postoji višestoljetna praznina između biskupa Ticijana, potvrđenog u 6. stoljeću, i Petra I., koji se spominje 986. godine. Upravo je to razdoblje iz kojeg bi mogao potjecati novootkriveni pečat.

Ako bi se pokazalo da je Stjepan doista bio rapski biskup, otkriće bi moglo pomoći u popunjavanju jednog od nedovoljno poznatih dijelova povijesti tamošnje biskupije. No istraživači naglašavaju da za takav zaključak zasad nema dovoljno dokaza. Moguće je da je Stjepan bio povezan i s nekom drugom jadranskom biskupijom, primjerice Osorom ili Krkom.

Važno je i to što pronalazak pečata na Lukovcu ne znači nužno da je njegov vlasnik ondje boravio. Predmet je mogao stići zajedno sa službenim pismom ili nekim drugim dokumentom, a sadržaj te davne pošiljke nije sačuvan.

Maleni otočić skrivao je utvrđeno naselje, crkvu i tragove trgovine s Egiptom

Lukovac je danas gotovo neprimjetan, stjenovit otočić u blizini Lopara, u sjevernom dijelu rapskog arhipelaga. Njegova površina iznosi svega oko 5000 četvornih metara, no istraživanja posljednjih godina pokazala su da je u kasnoj antici bio znatno važnije mjesto nego što bi se moglo pretpostaviti na temelju njegove veličine.

Poljsko-hrvatski arheološki tim na Lukovcu istražuje ostatke utvrđenog naselja iz razdoblja od 6. do 8. stoljeća. Gotovo cijela površina otočića bila je izgrađena, a naselje su štitili kameni bedemi. U njegovu središtu nalazila se ranokršćanska crkva s polukružnom apsidom, dok su arheolozi pronašli i ostatke drugih građevina te cisterne za prikupljanje vode.

Prijašnja istraživanja pokazala su da naselje nije bilo izolirano od ostatka mediteranskog svijeta. Među nalazima se ističu pločice izrađene od egipatskog porfira, ukrašene brončane kopče pojaseva iz 7. stoljeća te amfore povezane s bizantskim Egiptom. Takvi predmeti svjedoče o gospodarskim i kulturnim vezama stanovnika ovog malog jadranskog prostora s udaljenim dijelovima Sredozemlja.

Znanstvenici pretpostavljaju da je naselje moglo služiti kao utvrđeno utočište lokalnog stanovništva, ali ne isključuju ni mogućnost da je imalo određenu ulogu u bizantskoj vojnoj logistici. Postojanje razmjerno velike crkve dodatno otvara pitanje njegove vjerske i upravne važnosti.

Jedan od najstarijih biskupskih pečata na istočnom Jadranu?

Voditeljica hrvatskog dijela istraživanja, dr. sc. Ana Konestra iz Instituta za arheologiju u Zagrebu, istaknula je da pronađeni predmet predstavlja trag crkvene administracije iz ranoga srednjeg vijeka. Njegova prisutnost na Lukovcu otvara mogućnost da su ondje boravile ili s tamošnjim stanovništvom komunicirale osobe povezane s crkvenim, svjetovnim ili vojnim elitama.

Posebna vrijednost nalaza proizlazi i iz činjenice da je otkriven u jasno dokumentiranom arheološkom sloju. Brojni slični pečati u svjetskim zbirkama potječu iz starih kolekcija ili trgovine antikvitetima, zbog čega njihovo izvorno nalazište često nije poznato. U ovom slučaju arheolozi raspolažu podacima o mjestu pronalaska i okolnostima u kojima je predmet pronađen.

Welc i Konestra naglašavaju da u dosad analiziranoj stručnoj literaturi nisu pronašli izravnu usporedbu za ovu bulu s istočnog Jadrana. To upućuje na mogućnost da je riječ o jednom od najranijih poznatih nalaza takve vrste na našem prostoru, ali konačna potvrda zahtijevat će dodatna istraživanja.

Istraživanja Lukovca dio su šireg međunarodnog projekta arheološke topografije otoka Raba, a povezana su i s projektom Re, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Njihov je cilj bolje razumjeti promjene naselja, društvenih odnosa i života stanovništva na istočnom Jadranu tijekom kasne antike.

Iako je za sada nemoguće sa sigurnošću utvrditi tko je bio biskup Stjepan, sićušni olovni predmet već je donio važan podatak. Ime čovjeka koji je prije približno 1400 godina sudjelovao u crkvenoj korespondenciji sačuvano je na otočiću na kojem danas nitko ne živi.

Hoće li se pokazati da je riječ o zaboravljenom rapskom biskupu ili predstavniku neke druge jadranske crkvene zajednice, tek trebaju otkriti nova istraživanja.