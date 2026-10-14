Na Hvaru uklonili kubike zemlje iz antičke cisterne i stigli do dna: Otkriven detalj koji je zaintrigirao arheologe

Na otoku Hvaru nastavljaju se aktivnosti na istraživanju i očuvanju vrijedne antičke baštine. Djelatnici tvrtke Kantharos d.o.o. i Javne ustanove Agencija za upravljanje Starogradskim poljem zajednički su očistili antičku, odnosno kasnoantičku cisternu na arheološkom lokalitetu Podhum, pri čemu su uklonili nekoliko kubika zemlje i kamenja.

Nakon uklanjanja nakupljenog materijala napokon su stigli do dna drevne građevine, a pritom je pozornost privukao zanimljiv građevinski detalj.

Prema objavi Javne ustanove, dno cisterne preslojeno je žbukom, dok je prvotno bilo izrađeno od tegula, odnosno keramičkih građevinskih elemenata, složenih u karakterističan uzorak riblje kosti.

Takav raspored poznat je u antičkom graditeljstvu, a različiti slojevi podnice mogu pružiti vrijedne podatke o načinu gradnje i naknadnim preinakama objekta.

Rimsko gospodarstvo ostavilo je brojne tragove u Starogradskom polju

Podhum nije izolirani antički objekt. Riječ je o lokalitetu na kojem su evidentirani ostaci rimskog gospodarskog kompleksa, odnosno vile rustike.

Prema Konzervatorskoj podlozi kulturnog krajolika Starogradsko polje, čiji je arheološki dio izradila dr. sc. Sara Popović, na području pod zaštitom evidentirano je 28 rimskih vila rustika.

Takva su imanja imala važnu ulogu u poljoprivrednom gospodarstvu antičkog Hvara. U njima se odvijala proizvodnja povezana s korištenjem plodnog zemljišta, osobito uzgojem maslina i vinove loze.

Cisterne su pritom bile važan dio infrastrukture jer su omogućavale prikupljanje i čuvanje vode potrebne za svakodnevni život i gospodarske aktivnosti.

Još 2018. upozoravalo se na ugroženost Podhuma

Posebno je zanimljivo što je upravo Podhum u konzervatorskoj dokumentaciji iz 2018. godine naveden među lokalitetima kojima je potrebna hitna intervencija.

Tada je zabilježeno da se ondje nalaze ostaci dobro očuvane, ali gotovo potpuno zarasle antičke cisterne.

Dokumentacija je također upozoravala na nezakonite iskope pijeska na nižoj terasi sjeverno od nalazišta. Jedan od takvih iskopa približio se prostoru antičkog kompleksa, a na samom lokalitetu bile su vidljive i posljedice starijih zahvata.

Valja naglasiti da se ti podaci odnose na stanje zabilježeno tijekom izrade konzervatorske dokumentacije te ne govore o današnjem stanju aktivnosti u okolici.

Najnovije čišćenje stoga je važan korak u skrbi o ovom vrijednom lokalitetu, a otvara i pitanje daljnje konzervacije te mogućnosti njegove buduće prezentacije posjetiteljima.

Baština pod zaštitom UNESCO-a

Starogradsko polje jedan je od najvrjednijih kulturnih krajolika Hrvatske, a od 2008. godine nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.

Njegova posebnost proizlazi iz iznimno očuvane parcelacije zemljišta koju su u 4. stoljeću prije Krista uspostavili grčki doseljenici s otoka Parosa, nakon osnutka antičkog Farosa.

Pravilna mreža zemljišnih parcela, omeđena suhozidima, u velikoj je mjeri preživjela više od 2400 godina, dok je poljoprivredna djelatnost na tom prostoru zadržala kontinuitet od antičkih vremena do danas.

U rimskom razdoblju na području polja razvijaju se brojna gospodarska imanja, a ostaci njihovih građevina, cisterni i drugih objekata danas predstavljaju važan izvor podataka o životu tadašnjeg stanovništva.

Najnoviji radovi na Podhumu provedeni su u sklopu programa „Arheologija antičkih vila“, koji financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Iz Javne ustanove nisu skrivali zadovoljstvo dovršetkom zahtjevnog čišćenja, koje su u svojoj objavi opisali i kao zajednički team building.

Ostaje vidjeti hoće li nakon uklanjanja nakupljenog materijala uslijediti dodatni konzervatorski zahvati i sustavnija prezentacija ovog dijela antičke baštine otoka Hvara.