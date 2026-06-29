Na Hvaru pronađena marihuana, ulje od konoplje i vaga: 54-godišnjak kazneno prijavljen

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je izvijestila policija, tijekom istraživanja obavljena je pretraga doma koji 54-godišnjak koristi u mjestu na području općine Jelsa.
Oduzeta droga i vaga za precizno mjerenje
Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli pet plastičnih vrećica u kojima se nalazilo ukupno 1.223 grama sušenog lišća marihuane. Osim toga, pronađena je i posuda s 50 mililitara ulja konoplje, dodatnih 55 grama marihuane te vaga za precizno mjerenje. Na vagi su, prema policijskim informacijama, bili vidljivi ostaci droge.
Muškarac uhićen, slijedi kaznena prijava
Muškarac je uhićen, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo. Protiv 54-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.