Na Hvaru nestala Bombon: Vlasnica smještaja ušla u apartman bez znanja obitelji, pas pobjegao

Na području Gdinja na otoku Hvaru od petka navečer traje intenzivna potraga za malenom toy pudlom Bombon. O njezinu nestanku izvijestila je splitska Zaklada Bestie, koja je pozvala stanovnike otoka, turiste i sve koji se nalaze na tom području da pomognu u potrazi.

Bombon pripada dugogodišnjim volonterima Zaklade, Milanu i Marini te njihovoj kćeri Maši. Obitelj je u petak stigla na Hvar i smjestila se u apartmanu u Gdinju.

Nestala dok je obitelj bila na večeri

Kako navode iz Zaklade Bestie, obitelj je Bombon ostavila u apartmanu i otišla na večeru u drugo mjesto. Nakon njihova odlaska vlasnica smještaja navodno je, bez njihova znanja, ušla u apartman, nakon čega je pas izašao i pobjegao.

Prema informacijama koje je objavila Zaklada, Bombon se nakon nekog vremena vratila u dvorište, ali nije uhvaćena te je ponovno pobjegla.

Obitelj, tvrde iz Bestieja, o svemu nije odmah obaviještena. Tek nekoliko sati poslije, oko 23 sata, dobili su poruku da Bombon nema.

Od tada za njom traje potraga.

Mole ljude da pregledaju dvorišta, garaže i napuštene objekte

Bombon je tijekom petka navečer navodno viđena na području Gdinja, no tijekom subote nije bilo novih konkretnih informacija koje bi dovele do njezina pronalaska.

Iz Zaklade upozoravaju da potragu dodatno otežava teren. Riječ je o području s mnogo šume, makije, puteva i napuštenih objekata u kojima se malen i prestrašen pas lako može sakriti.

Zbog toga mole stanovnike i turiste na području Gdinja, Bogomolja, Zastražišća i okolice da obrate pozornost te, ako su u mogućnosti, pregledaju svoja dvorišta, garaže, konobe, šupe i napuštene objekte.

Ako netko ugleda Bombon, iz Zaklade mole da ne trči za njom niti je pokušava tjerati. Potrebno je što prije javiti točnu lokaciju na kojoj je viđena, vrijeme i smjer u kojem se kretala.

Bombon je mikročipirana i uredno cijepljena.

"O okolnostima njezina nestanka bit će vremena razgovarati. Sada nam je najvažnije samo jedno, pronaći Bombon i vratiti je sigurnu njezinoj obitelji", poručili su iz Zaklade Bestie.

Sve informacije o Bombon mogu se javiti Zakladi Bestie putem društvenih mreža ili vlasnicima na broj 098 317 339.