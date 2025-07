Na Gripama se rade velike stvari. Mnogi će se vraćati u veliki šoping, a u planu su brojni infrastrukturni projekti. Šef kotara je zadovoljan i pohvalio je novu vlast u Splitu

Dio nekadašnjeg prodajnog centra Koteks uskoro bi mogao zasjati u sasvim novom i modernom ruhu! Posljednjih dana na vrhu objekta, ispod natpisa "Prodajni centar Koteks", u tijeku su radovi na čišćenju prostora centralnog trga i okolnih dijelova i lokaliteta uz dvoranu i u blizini nje. Naime, posljednjih godina u tom prostoru nije bilo aktivnosti. Od nekadašnjeg Cukarina ostala je tek sjena. Slova koja svjedoče što je tu nekad bilo još uvijek ponosno stoje, no ostalo je samo nekoliko stupova koji drže krovnu konstrukciju.

Novi vlasnici, novi planovi

Podsjetimo, kako smo ranije pisali, prostor Cukarina dan je u najam, dok su tri etaže na vrhu Koteksa kupljene. Navodno je sve preuzeo poznati ugostitelj koji već ima nekoliko popularnih objekata u centru Splita. Planovi su ambiciozni – ovaj dio grada uskoro bi trebao dobiti nove klubove i restorane, a s njima i nekadašnji sjaj.

Koteks je bio prvi pravi trgovački centar u bivšoj Jugoslaviji. Otvoren je početkom 1980-ih, a u prva dva dana poslovanja posjetilo ga je nevjerojatnih 100.000 ljudi. Prije samog trgovačkog centra izgrađena je i velika dvorana za potrebe Mediteranskih igara 1979. godine.

Problemi su stigli nakon ekonomske krize, Domovinskog rata i privatizacije. Godine 1996. Koteks dolazi u ruke Miroslava Kutle, a 2001. postaje vlasništvo Željka Keruma, koji je imao i trgovinu u tom prostoru. Kasnije natpis Kerum zamjenjuje – Tommy.

Splitski trgovački lanac Tommy, u vlasništvu Tomislava Mamića, u studenom 2017. kupuje trgovački centar Koteks. Unatoč promjeni vlasnika, unutar PC Koteksa nije se mnogo toga mijenjalo – nekoliko trgovina i ugostiteljskih objekata još uvijek posluje, dok veći dio prostora zjapi prazan. Stepenice koje vode na više etaže su u lošem stanju, a nekadašnji restoran služio je kao dom brojnim mačkama. O smeću na sve strane suvišno je govoriti.

Ipak, sada cijele Gripe, a posebno ovaj dio kotara, dobivaju novu, ljepšu i moderniju vizuru, i sasvim je sigurno da će to vratiti stari sjaj nekadašnjem "Koteksu", središnjem trgu u blizini, ali i okolnim pješačkim zonama i ulicama. Mnogi će se sada ponovno vraćati na Gripe kako bi, kao nekad, obavljali šoping u omiljenom centru i okolnim dućanima, a ne nedostaje ni ugostiteljskih objekata za odmor od kupnje.

Uređenje platoa i stepeništa – zona postaje pješačka

Karlo Pilko, predsjednik Gradskog kotara Gripe, za Dalmaciju Danas komentirao je trenutačne i buduće radove. Jako je zadovoljan i sretan, očekuje da će u narednim godinama ovaj splitski kvart procvasti po pitanju uređenosti i komunalne infrastrukture.

"Centralni plato se još radi i na njega još stože materijal i zato nije u potpunosti dovršen. Radi se na uređenju stepeništa koji vodi prema dvorani i polukružno prema nekoliko ugostiteljskih objekata. Pri kraju je dio kod hotela i Tommy i to bi kroz koji dan trebalo biti gotovo. Nakon toga će doć stupići na katanac i neće se više moć ulazit unutra s vozilima i samo će moći pristupiti vatrogasci i hitna pomoć, nitko drugi."

Dodaje kako će dostava morati ići preko garaže ili na neki drugi način, jer vozila više neće imati pristup – sve postaje čista pješačka zona.

U planu i uređenje zone uz dvoranu Gripe

Za iduću godinu u planu je uređenje pješačke zone uz dvoranu Gripe, duž Osječke ulice prema parkiralištu. "Tamo su propale ploče, propao je teren, mi smo tu proglasili pješačku zonu, a ljudi su u cijelom tom neredu dolazili i sa autom i sa motorima i pješaci nisu imali kuda. Sada ćemo to sve urediti i neće više biti ulaska vozila", ističe Pilko.

Završava optimistično: "Onda ćemo dio po dio sustavno rješavati u kotaru. Uvijek je problem financiranja, sve je do sada financirao Grad Split i privatnici koji imaju svoje privatne parcele i zemljišta. To je jedan od razloga zašto to sve ide malo sporije, drugi faktor je uvijek vrijeme, a treći faktor su podizvođači. Međutim, važno je da se sve kreće i da se tom cijelom kompleksu pokuša vratiti stari sjaj. Da dobijemo jedan kompleks na koji će Gripe biti ponosne."

Odlična suradnja s gradskom vlasti

Pilko je pohvalio i suradnju s aktualnom gradskom vlasti: "Imamo jako dobro komunikaciju sa novom gradskom vlašću, ne može biti bolje nego što je. Sve smo prije nekoliko tjedana smo dogovorili sa zamjenicom Mateom Dorčić i pročelnicom Leonom Grgić. Sve bi se što smo dogovorili, momentalno, doslovno isti dan napravili ili bi se krenulo raditi. Jako smo zadovoljni, nemam niti jednu zamjerku", zaključio je za Dalmaciju Danas.