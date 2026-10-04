Na Gripama izloženo nešto što Hrvatska dosad nije vidjela: Viški boj oživio kroz 150 eksponata i olupinu na 120 metara

U Hrvatskom pomorskom muzeju Split na Tvrđavi Gripe otvorena je reprezentativna izložba "Viški boj iz Zbirke Miklić", posvećena 160. obljetnici znamenite Viške bitke iz 1866. godine. Posjetiteljima je predstavljeno više od 150 eksponata koji donose priču ne samo o jednoj od najvažnijih pomorskih bitaka na Jadranu, nego i o ljudima koji su u njoj sudjelovali. Posebnost izložbe je i činjenica da velik dio građe ne dolazi iz državnih arhiva i muzejskih zbirki, već iz privatne zbirke Anđela Miklića, kolekcionara i zaljubljenika u pomorsku povijest s Visa, koji predmete povezane s pomorskom ratnom poviješću Jadrana prikuplja već dva desetljeća. Njegova zbirka danas broji oko 300 predmeta.

Od rijetkog odlikovanja do osobnih predmeta admirala

Na izložbi se mogu vidjeti povijesne litografije, umjetnička djela, kartografski prikazi, makete te osobni predmeti zapovjednika i sudionika bitke. Među posebno vrijednim eksponatima nalazi se osobna mapa za pisma admirala Maksimilijana von Šterneka, ukrašena medaljonima s prikazima bitke. Izložen je i minuciozni prikaz Viškog boja francuskog marinističkog slikara Charlesa Leduca, kao i umanjeni prikaz spomenika Viškog lava izrađen od dijelova broda Dalmat. Posebnu pozornost privlači austrijsko vojno odlikovanje Merito Navali iz privatne zbirke Reinharda Stadnera, koje se, prema riječima ravnatelja muzeja, prvi put izlaže u Hrvatskoj.

"To je prestižno odlikovanje čiji je broj nositelja u Austriji uvijek bio ograničen na 12", istaknuo je ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić.

Olupina na 120 metara dubine prikazana u 3D-u

Jedan od najsuvremenijih dijelova izložbe je 3D fotogrametrijski model olupine talijanske oklopnjače Re d'Italia.

Brod se nalazi na dubini od oko 120 metara, a zahvaljujući potpori Splitsko-dalmatinske županije te suradnji s tvrtkom Kadharos i ronilačkim centrom Manta, posjetitelji mogu dobiti detaljan uvid u današnje stanje olupine.

Radić ističe kako upravo spoj povijesnih predmeta i suvremenih tehnologija omogućuje publici da Viški boj sagleda iz potpuno nove perspektive.

"Bitka je sačuvala hrvatsku obalu i Dalmaciju"

Viški boj odigrao se 1866. godine, no Radić smatra da njegovo značenje daleko nadilazi samu vojnu pobjedu.

"Na svjetskoj razini ona je označila prekretnicu u pomorskom ratovanju. Bila je to jedna od posljednjih bitaka u kojoj se primjenjivao klasični udar kljunom, a ubrzo nakon nje uslijedio je brz razvoj torpednog i topničkog naoružanja", kazao je.

Bitka je, dodaje, imala veliko značenje i za hrvatsku obalu. "Na lokalnoj i nacionalnoj razini bila je presudna jer je sačuvala hrvatsku obalu i Dalmaciju od talijanskih teritorijalnih pretenzija. Iako su se borili pod austrijskom zastavom, većinu posade pobjedničke flote činili su domaći ljudi, mornari iz Dalmacije, Istre i Primorja", istaknuo je Radić.

Mnogi su se nakon bitke svojim kućama vratili kao heroji, a u pojedinim dalmatinskim obiteljima iz poštovanja prema admiralu Tegetthoffu pojavio se čak i nadimak "Tegetovi".

Tradicija koncerata ponovno oživjela u Splitu

Otvorenje izložbe pratila je i posebna glazbena večer uz gudački kvartet Bozoti. Kako je objasnio Radić, organizatori su pokušali oživjeti tradiciju koja je u Splitu postojala još u prvoj polovici 20. stoljeća, kada su se povodom obljetnica Viškog boja redovito održavali koncerti.

Poveznica je pronađena s glazbenom obitelji Bozoti iz Trogira, čiji je član dirigirao na jednom takvom koncertu još 1916. godine. "Kvartet koji nosi njihovo ime izvrsno se uklopio, a naši gosti, osobito oni iz Austrije, bili su oduševljeni ugođajem pod zvijezdama ispred muzeja - kazao je.

Miklić: "Iza svega su patnja i sudbine običnih ljudi"

Autor zbirke Anđelo Miklić naglasio je kako predmete već 20 godina pronalazi na aukcijama, u antikvarijatima i na buvljacima diljem Europe. No iza vojnih odora, odlikovanja i povijesnih prikaza za njega se krije puno dublja priča. "Meni kao amateru i zaljubljeniku u pomorsku povijest najvažnije su ljudske sudbine koje stoje iza ovih predmeta. Iza sve te romantike, sjaja i vojničke opreme krije se patnja običnih ljudi. Bilo da su bili naši mornari ili talijanski, svima im je bila zajednička samo jedna želja - da rat završi i da se živi vrate svojim obiteljima", kazao je Miklić.

Iako njegova zbirka broji više od 300 predmeta, zbog ograničenog prostora nije ih bilo moguće izložiti sve. Muzej zato priprema cjelovit katalog zbirke Miklić, koji bi trebao obuhvatiti stotinjak predmeta više nego što ih je trenutačno izloženo na Gripama. Katalog će biti predstavljen tijekom trajanja izložbe.

Muzej se seli na Bačvice?

Hrvatski pomorski muzej Split istodobno se priprema i za veliku transformaciju. U tijeku je izrada idejne muzeološke koncepcije i sinopsisa novog stalnog postava za planiranu novu lokaciju na Bačvicama, u prostoru bivšeg Akvarija. Prema riječima Radića, Grad paralelno radi na lokacijskoj dozvoli i potrebnoj dokumentaciji za obnovu cijelog kompleksa. "Planiramo moderan, sadržajan i pristupačan muzej usred atraktivne gradske zone, a okvirni cilj nam je realizacija projekta u roku od tri godine", zaključio je Radić.