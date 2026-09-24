Na Gripama izložena knjiga stara više od 430 godina: Vrijedi 8.000 eura, na sajmu je nude za 6.400

U Velikoj dvorani Sportskog centra Gripe traje deveti Mediteranski festival knjige (MFK), koji će se u Splitu održavati sve do 29. rujna. Tijekom šest festivalskih dana posjetitelje očekuje bogat program s više od 50 izlagača i oko 90 nakladnika.

Uz brojne promocije i više od 60 radionica namijenjenih djeci, mladima i odraslima, sajam donosi niz kulturnih i edukativnih sadržaja, a ulaz je za sve posjetitelje besplatan. No, obilazeći štandove na Gripama, naišli smo na jedan sasvim poseban primjerak – pravi kolekcionarski dragulj i, prema svemu sudeći, najskuplju knjigu ovogodišnjeg festivala.

Knjiga iz 1594. godine

Riječ je o djelu "O podrijetlu i zgodama Slavena" ("De origine successibusque Slavorum") iz 1594. godine, autora Vinka Pribojevića. Tržišna cijena ovog iznimno rijetkog primjerka iznosi čak 8.000 eura, no na splitskom sajmu ponuđen je uz popust od 20 posto pa ga zainteresirani kupac može nabaviti za 6.400 eura.

O knjizi smo razgovarali s Danielom Glavanom, vlasnikom poznatog zagrebačkog Antikvarijata Biblos. Kako nam je kazao, zanimanja za vrijedno izdanje ne nedostaje. "Postoji velik interes, već je nekoliko ljudi došlo pogledati knjigu. Nadamo se da će do kraja sajma promijeniti vlasnika", kaže Glavan.

Posebnost ovog izdanja nije samo u njegovoj starosti, već i u činjenici da je riječ o iznimno rijetkoj knjizi. "Riječ je o djelu Hvaranina Vinka Pribojevića. Knjiga je izuzetno rijetka – u cijelom svijetu sačuvano je tek nekoliko primjeraka, s time da je ovaj naš u uvjerljivo najboljem stanju", ističe Glavan. Pribojevićevo djelo smatra se jednim od prvih historiografskih radova koji se sustavno bave poviješću Slavena, no za hrvatsku, dalmatinsku i posebno hvarsku povijest ima dodatnu vrijednost.

Prva pisana povijest otoka Hvara

"Autor u drugom dijelu knjige govori o povijesti Dalmacije, dok u trećem detaljno opisuje povijest Hvara. Zbog toga se ovo izdanje može smatrati prvom pisanom poviješću otoka Hvara", objašnjava Glavan.

Uz osmijeh dodaje kako bi bilo sjajno kada bi upravo gradonačelnik Hvara dao prvu ponudu i tako vratio ovaj povijesni dragulj tamo gdje, kako kaže, pripada. A opravdava li jedna knjiga cijenu od 8.000 eura, odnosno sajamskih 6.400 eura? "Je, vrijedi svakog eura. Moramo držati do svoje kulturne baštine. Po svojoj kulturnoj i pisanoj baštini Hrvatska je u 16. stoljeću bila u samome vrhu Europe", odgovara Glavan.

Hoće li Pribojevićev dragulj iz 1594. godine do zatvaranja sajma pronaći novog vlasnika među kolekcionarima i ljubiteljima povijesti, tek će se vidjeti. Do 29. rujna posjetitelji Mediteranskog festivala knjige na splitskim Gripama imaju rijetku priliku izbliza vidjeti izdanje staro više od četiri stoljeća koje predstavlja vrijedan dio hrvatske pisane i kulturne baštine.