Na graničnom prijelazu otkrili prekršaj: Vozaču 880 eura kazne i nova tromjesečna zabrana

Jučer, 14. kolovoza u 9,30 sati na graničnom prijelazu Strmica pristupio je 54-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, upravljajući osobnim vozilom registarskih oznaka Bosne i Hercegovine.

Prilikom izlazne granične kontrole utvrđeno je da 54-godišnjak upravlja vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 54-godišnjaku je izdan obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 880 eura i zabranom upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca te je napustio granični prijelaz u smjeru Bosne i Hercegovine u svojstvu putnika.