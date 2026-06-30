NA GRANICI U DALMACIJI Iza sjedala mu pronašli pištolj i 50 metaka

Na graničnom prijelazu Vinjani Gornji policija je jučer zatekla 69-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je u osobnom vozilu imao pištolj i streljivo, a za oružje nije imao potrebnu dozvolu. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, muškarac je u ponedjeljak, 29. lipnja 2026. godine, oko 16:30 sati pristupio ulaznoj graničnoj kontroli na GP Vinjani Gornji.

Policija i Carina uočile pištolj u vozilu

Tijekom obavljanja granične kontrole, policijski službenici su u suradnji s djelatnicima Carinske kontrole na podu vozila, iza vozačeva sjedala, uočili pištolj. Daljnjom provjerom utvrđeno je da 69-godišnjak nema dozvolu za držanje i nošenje oružja. Od muškarca su oduzeti pištolj i 50 komada streljiva. Policija navodi i da oružje i streljivo tijekom prelaska granice nije prijavio policijskim ni carinskim službenicima.

Slijedi prekršajni postupak

Utvrđeno je da je muškarac počinio prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.