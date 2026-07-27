Na Facebook stranici 'Vatrogasci 193' pokrenuta akcija: 'Cilj nam je prikupiti 21 fotografiju po jednu iz svake županije'

Na Facebook stranici Vatrogasci 193 pokrenuta je lijepa i humana inicijativa s ciljem da se najmlađim pacijentima u hrvatskim bolnicama uljepšaju dani provedeni na liječenju.

Ideja je nastala uz pomoć prijatelja grafičkog dizajnera i vlasnika tiskare, a cilj je izraditi posebnu vatrogasnu bojanku koja bi sadržavala 21 stranicu – po jednu za svaku hrvatsku županiju.

Organizatori pozivaju vatrogasce i sve koji žele sudjelovati da pošalju fotografije koje prikazuju njihov rad i djelovanje – intervencije, vježbe, medicinske letove, vatrogasna vozila i druge zanimljive trenutke iz svijeta vatrogastva. Od pristiglih fotografija bit će odabrane one koje će najbolje predstaviti svaku županiju i biti uvrštene u bojanku.

Nakon završetka projekta planirana je izrada 500 primjeraka bojanke, koje će biti podijeljene djeci na odjelima bolnica diljem Republike Hrvatske.

„Želja nam je kroz ovu malu gestu donijeti osmijeh djeci koja se trenutno nalaze u bolnicama i približiti im svijet vatrogastva na njima zanimljiv i kreativan način“, poručuju iz inicijative.

Organizatori zahvaljuju svim kolegama i sudionicima koji će pomoći u prikupljanju materijala, realizaciji projekta te dostavi bojanki u bolnice diljem Hrvatske.