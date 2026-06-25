Na Dinari obilježavanje pogibije 31 i nestanka jednog pripadnika 7. gardijske brigade „Puma“

Udruga veterana 7. gardijske brigade „PUMA“, Udruga branitelja iz Cetinske krajine, UDVDR SDŽ Ogranak Grad Sinj i Planinarska udruga „Dinaridi“ organiziraju obilježavanje obljetnice pogibije 31 i nestanka jednog pripadnika slavne 7. gardijske brigade „Puma“.

Komemoracija će se održati u subotu, 27. lipnja, kod spomenika 31 poginulom i jednom nestalom pripadniku brigade na Velikoj Duvjakuši (1709 metara nadmorske visine) na Dinari.

Program obilježavanja započinje u 11 sati pozdravnim govorima i odavanjem počasti poginulim i nestalom pripadniku brigade, dok je sveta misa predviđena za 11.15 sati. Misu će predvoditi don Dražen Balić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i dugogodišnji župnik Drvenika Trogirskog, koji godinama sudjeluje u planinarskim hodočašćima i misnim slavljima na hrvatskim planinama.

Po završetku službenog programa predviđeno je druženje kod Spomen doma na Velikoj Duvjakuši, a organizatori napominju kako su hrana i piće u vlastitom aranžmanu sudionika.

Spomenik i Spomen dom na Velikoj Duvjakuši izgrađeni su na inicijativu Planinarske udruge „Dinaridi“ i hrvatskih branitelja Cetinske krajine. Danas predstavljaju trajno mjesto sjećanja na poginule i nestalog pripadnika 7. gardijske brigade „Puma“, ali i mjesto okupljanja branitelja, planinara i svih koji žele odati počast njihovoj žrtvi.

Za sve koji nisu u mogućnosti sudjelovati na Dinari, organizatori pozivaju na obilježavanje koje će se održati u Varaždinu 30. lipnja. Polaganje aranžmana i paljenje svijeća kod Križa branitelja na Varaždinskom groblju predviđeno je u 18.30 sati, dok će sveta misa u Crkvi Dobrog Pastira započeti u 19 sati. Molitvu i misno slavlje predvodit će vlč. Ivica Cujzek.