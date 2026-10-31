Na današnji dan umro je čovjek koji je spasio Hajduk: Odbio je fašiste i obnovio klub usred Drugog svjetskog rata

Na današnji dan, 31. listopada 1966. godine, u Splitu je preminuo dr. Šime Poduje, nekadašnji nogometaš Hajduka, pravnik i sportski dužnosnik koji je odigrao jednu od najvažnijih uloga u povijesti splitskog kluba. Bio je ključni organizator obnove Hajduka na Visu 1944. godine, nakon što su ga talijanske fašističke vlasti zabranile tijekom Drugog svjetskog rata.

Šime Poduje rođen je 19. svibnja 1905. godine na otoku Visu, a gotovo čitav život posvetio je nogometu i Hajduku. Za splitske Bijele nastupao je od 1922. do 1931. godine, odigravši 226 utakmica i postigavši 87 pogodaka.

Bio je član slavnih Hajdukovih generacija koje su pod vodstvom legendarnog Luke Kaliterne 1927. i 1929. godine osvojile prve naslove državnog prvaka. Tri puta nastupio je i za reprezentaciju Kraljevine Jugoslavije.

Ipak, ono po čemu će ostati posebno zapamćen nije se dogodilo na nogometnom terenu, nego u jednom od najtežih razdoblja Hajdukove povijesti.

Hajduk je odbio fašiste, a oni su ga zabranili

Nakon početka Drugog svjetskog rata i potpisivanja Rimskih sporazuma 1941. godine, Split je dospio pod talijansku fašističku vlast. Okupacijske vlasti zahtijevale su da se sportski klubovi uključe u organizacije pod nadzorom fašističke partije.

Hajduk je takav zahtjev odbio, kao i ponudu da nastupa u talijanskoj Serie A.

Uslijedili su pokušaji talijanizacije splitskog sporta. Hajdukovo igralište Stari plac preimenovano je u Campo Sportivo Bruno Mussolini, prema sinu talijanskog diktatora, a okupacijske vlasti osnovale su novi klub Società Calcio Spalato.

Hajduk je u ljeto 1941. godine rasformiran i zabranjen, ali njegovi igrači, članovi i simpatizeri nisu odustali od kluba.

U samo 28 dana okupio je 14 igrača i prebacio ih na Vis

Nakon kapitulacije Italije 1943. godine Split su ponovno okupirale njemačke i ustaške snage. U proljeće 1944. pojavila se inicijativa da se Hajduk obnovi na oslobođenom otoku Visu, kao momčad Narodnooslobodilačke vojske.

Jednu od ključnih uloga u tom pothvatu preuzeo je upravo Šime Poduje, tadašnji Hajdukov tajnik.

Kada je iz Narodnooslobodilačkog odbora u Splitu stigao poziv igračima i trenerima da se pridruže partizanskom pokretu, Poduje je odgovorio:

"Ne sumnjam da će ijedan igrač odbiti ovaj časni poziv, to više što se radi o populariziranju naše NOB u inozemstvu."

Od inicijativnog sastanka održanog 9. travnja 1944. godine u selu Vrdovu pokraj Sinja, Poduji je trebalo samo 28 dana da okupi 14 nogometaša i, uz pomoć simpatizera partizanskog pokreta, organizira njihov odlazak iz okupiranog Splita na slobodni teritorij Visa.

Hajduk je službeno obnovljen 7. svibnja 1944. godine, simbolično na blagdan svetog Duje, zaštitnika Splita.

Poduje je na obnoviteljskoj skupštini proglašen počasnim predsjednikom kluba i postao član njegove uprave.

"Igra može početi, ali mi smo već pobijedili"

Obnovljeni Hajduk postao je dio antifašističkog pokreta, a njegovi nogometaši počeli su igrati utakmice protiv savezničkih vojnih momčadi.

Jedna od najpoznatijih odigrana je 23. rujna 1944. godine u talijanskom Bariju, gdje je Hajduk nastupio protiv reprezentacije britanske vojske pred približno 50 tisuća gledatelja, među kojima su bili saveznički vojnici i ranjenici.

O tom povijesnom susretu pisao je Srećko Eterović u knjizi Ratnim stazama Hajduka, zabilježivši i Podujine riječi koje su postale dijelom klupske povijesti:

"To je ono što smo htjeli, igra može početi, ali mi smo već pobijedili."

Bila je to utakmica koja je nadilazila sportski rezultat. Hajduk je nastupao kao simbol otpora okupaciji, a njegova ratna turneja postala je jednim od najprepoznatljivijih poglavlja klupske povijesti.

Čovjek čije ime zauzima posebno mjesto u Hajdukovoj povijesti

Poduje je i nakon rata ostao aktivan u nogometu. Kratko je trenirao manje klubove u okolici Splita, povremeno djelovao kao nogometni sudac, a u srpnju 1946. godine sudjelovao je na FIFA-inom kongresu u Luxembourgu, na kojem je Brazil potvrđen kao domaćin Svjetskog prvenstva 1950. godine.

Preminuo je 31. listopada 1966. godine u Splitu, u 62. godini života.

Šime Poduje ostavio je trag koji daleko nadilazi njegovih 226 nastupa i 87 pogodaka u bijelom dresu. U trenutku kada je Hajduk bio zabranjen, a njegovo postojanje dovedeno u pitanje, upravo je on pomogao ponovno okupiti momčad i vratiti klub na nogometne terene.

Njegova uloga u obnovi Hajduka 1944. godine ostaje jedan od najvažnijih primjera povezanosti splitskog kluba s antifašističkom poviješću Dalmacije.