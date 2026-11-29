Na današnji dan, 29. studenoga 2017. godine, u Haagu je preminuo general Slobodan Praljak, jedan od najpoznatijih zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Devet godina poslije njegova smrt i dalje izaziva snažne emocije, brojne rasprave i različita tumačenja ratnih događanja u Bosni i Hercegovini.

General s tri fakulteta

Slobodan Praljak rođen je 2. siječnja 1945. godine u Čapljini. Prije nego što je odjenuo vojnu odoru, izgradio je nesvakidašnju akademsku i profesionalnu karijeru. U samo tri godine završio je tri fakulteta u Zagrebu. Godine 1970. diplomirao je elektrotehniku, godinu poslije filozofiju i sociologiju, a 1972. godine završio je Akademiju za kazalište, film i televiziju.

Radio je kao profesor, kazališni, televizijski i filmski redatelj, a početkom devedesetih godina uključio se u obranu Hrvatske. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini obnašao je niz visokih vojnih dužnosti, među kojima je bila i dužnost načelnika Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane 1993. godine.

Dugogodišnji proces u Haagu

Praljak se 2004. godine dobrovoljno predao Haškom sudu, zajedno s ostalim optuženim političkim i vojnim dužnosnicima Herceg-Bosne. Uz njega su u predmetu poznatom kao "Prlić i ostali" bili optuženi Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić.

Prvostupanjskom presudom iz svibnja 2013. godine Praljak je osuđen na 20 godina zatvora. Žalbeno vijeće 29. studenoga 2017. godine potvrdilo je njegovu zatvorsku kaznu. Sud je utvrdio odgovornost optuženih za niz ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Praljak je tijekom sudskog procesa odbacivao svoju krivnju.

Dan koji je obilježio završetak rada Haškog suda

Nakon što mu je potvrđena kazna od 20 godina zatvora, Praljak je ustao i javno odbacio presudu.

Uslijedio je prekid sudskog postupka zbog njegova pokušaja samoubojstva. Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminuo je istoga dana u bolnici u Haagu, u 73. godini života. Vijest o njegovoj smrti ubrzo je postala jedna od glavnih tema hrvatskih, regionalnih i svjetskih medija. Naknadnom istragom nizozemskih vlasti nije utvrđeno postojanje kaznenog djela povezanog s njegovom smrću.

Devet godina poslije

U dijelu hrvatske javnosti, osobito među pripadnicima braniteljske populacije i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Praljak je ostao zapamćen po svojoj ratnoj ulozi, dok je za obitelji žrtava pravomoćna presuda predstavljala važan dio procesa utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine.

Devet godina nakon njegove smrti, 29. studenoga ostaje datum koji podsjeća na jedno od najdramatičnijih poglavlja rada Haškog suda, ali i na još uvijek prisutne podjele oko ratnog nasljeđa devedesetih godina.