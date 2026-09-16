Na današnji dan prije 45 godina sve je počelo s jednim transparentom: Priča o poruci koja i danas stoji na Poljudu

Danas je poseban dan za starije generacije navijača Hajduka, podsjetio nas je na to jedan od obnovitelja Torcide s početka osamdesetih, Tonći Prlac Prle, na svom Instagram profilu.

Na današnji dan prije 45 godina, na utakmici prvog kola Kupa UEFA Hajduk-Stuttgart, prvi put je na ogradi sjevernog stajanja izvješen transparent : “TORCIDA - VAŠA VIRA, VAŠ SPAS ”. Izradio ga je poznati navijač Hajduja iz uže jezgre Torcidaša iz osamdestih godina, danas nažalost pokojni Borislav Jelović Ušo.

Prlac je objavio fotografiju transparenta iz tih dana početaka navijačkog pokreta u Splitu.

Ambiciozno se ušlo u tu sezonu 1981/82. Pravu šansu je konačno dobio Ante Biće Mladinić, nakon godina van svoga Hajduka i grada Splita, a koji je bio ne samo veliki nogometni filozof, nego i nezaobilazna faca gradskog društvenog života. Tako je Biće sa Hajdukom pojačanim, kao možda nikad prije, trebao u Split donijeti titulu prvaka, nakon što je to već uradio sa beogradskim Partizanom, par sezona ranije, postavivši tada rekord u broju osvojenih bodova u nekadašnjoj ligi.

Tog ljeta u Hajduk je već prvog dana prijelaznog roka došao iz mostarskog Veleža Blaž Slišković, osvojivši zauvijek navijački puk, svojim bravurama i raskošnim talentom, kojeg je možda i rasipao, što je bila i ostala odlika svih genijalaca. Zahvalili su mu navijači lani velikim muralom na splitskom Mertojaku, gdje su se pustile i sjetne suze radosnice. Kao pojačanje došao je iz ljutog rivala Crvene Zvezde i reprezentativni bek Zoran Jelikić. U vidu prinova bili su tu i Jordanovski, Berić, Petrov (kojeg smo zapamtili najviše po trakavici sa "Slučajem Petrov", je li ili nije imao pravo nastupa za Hajduk).

Tu su naravno bili Zlatko i Zoran Vujović, Gudelj, Vulić, Šalov, Pešić ,Pudar, naravno i kapetan Vedran Rožić. Respektabilna momčad.

I u prvom kolu Kupa UEFA, došao je "Vfb Stuttgart", na današnji dan prije 45 godina. "Bijeli" su momčad iz samog vrha Bundeslige dočekali kao favoriti, mada su gosti bili predvođeni Dieterom Mullerom, kovrčavim Francuzom Didierim Sixom, braćom Forster, Schaferom...

Hajduk je u Splitu pobijedio 3:1, golovima Zlatka i Zorana Vujovića, da bi u revanšu bilo 2:2 i tako se plasirao u drugo kolo, tada jakog Kupa UEFA. U uzvratu je posebno dobro odigrao strijelac Zoran Jelikić, a svoju najbolju utakmicu dao je prerano preminuli miljenik navijača Mladen Bogdanović Kemo, posebno voljen na njegovim Brdiima, o čemu i danas svjedoči mural u tom splitskom i hajdučkom kvartu.

Dakle tog 16. rujna, sada davne 1981. na ogradi poljudskog sjevera, prvi put je izvješen transparent "TORCIDA-VAŠA VIRA, VAŠ SPAS". Izradila ga je skupina navijača koji su se sastali par dana ranije na sastanku hajdukovaca iz svih splitskih kvartova, održanom na kupalištu "Željezničar" (za novije Splićane, riječ je o dijelu plaže Bačviçe prema kavalama), predvođenih Tonćom Prlcem Prlom, Velom Bakovićem i pokojnim Borislavom Jelovićem Ušom, koji je posebno davao sebe u izrade prvih transparenata. Oni su postavili temelje organiziranog navijanja na novom stadionu, obnovili Torcidu, najveću i najstariju navijačku skupinu. Sve je to Prle opisao i u svojoj knjizi.

Transparent je, na onom legendarnom gostovanju u Zagrebu, 29.05. 1983. kada se mislilo da se ide po titulu, oduzela tadašnja milicija. Ista ekipa starijih torcidaša, izradila je kasnije repliku transparenta, predavši ga novim generacijama hajdukovih navijača.

Transparent se i danas postavlja na ogradu sjevera na velikim i najznačajnijim utakmicama.