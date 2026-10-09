Na današnji dan poginuo je legendarni Andrija Matijaš Pauk: „Hrvatska je izgubila odvažnog i časnog viteza”

Prošla je 31 godina od pogibije legendarnog general-bojnika Hrvatske vojske Andrije Matijaša Pauka. Njegova hrabrost, ratni put i žrtva ostali su duboko urezani u povijest 4. gardijske brigade, a riječi kojima su ga se prije nekoliko godina prisjetili veterani i prijatelji brigade i danas svjedoče o poštovanju koje je uživao među suborcima.

Na današnji dan, 9. listopada 1995. godine, poginuo je general-bojnik Hrvatske vojske Andrija Matijaš Pauk, jedan od najpoznatijih zapovjednika 4. gardijske brigade i legendarno ime Domovinskog rata. Od njegove pogibije prošla je 31 godina, no uspomena na njega i danas je snažno prisutna među hrvatskim braniteljima, njegovim suborcima i svima koji pamte njegov doprinos stvaranju samostalne Hrvatske.

Andrija Matijaš rođen je 31. srpnja 1947. godine, a život je izgubio 9. listopada 1995., u završnim mjesecima Domovinskog rata. Njegovo ime neraskidivo je povezano s 4. gardijskom brigadom, jednom od najpoznatijih postrojbi Hrvatske vojske, koja je po njegovu ratnom nadimku dobila ime Pauci.

O kakvom je čovjeku bila riječ, možda najbolje svjedoči emotivna objava koju su mu prije nekoliko godina posvetili veterani i prijatelji 4. gardijske brigade. Njihove riječi, napisane povodom jedne od ranijih godišnjica njegove pogibije, i danas snažno odjekuju.

„Pokojni Andrija bio je legenda za života i simbol obrane Domovine, kojoj smo svi toliko težili”, stoji u toj objavi.

„Novu povijest Hrvatske stvarat će ljudi čistih ruku i čistog lica”

U svojem prisjećanju veterani su posebno istaknuli povijesni trenutak oslobođenja Knina, koji je za hrvatske branitelje predstavljao ostvarenje jednog od najvažnijih ciljeva Domovinskog rata.

„I kad smo stigli u kraljevski grad Knin i kad se zavijorila hrvatska zastava, rekli smo svijetu: 'Pobijedila je nova povijest Hrvatske!'”

U nastavku su istaknuli kako su upravo ljudi poput Andrije Matijaša svojim djelima i žrtvom postavili temelje hrvatske slobode.

„Novu povijest Hrvatske stvarat će ljudi čistih ruku i čistog lica: Andrija je jedan od tih kamena temeljaca i stotine drugih i tisuće drugih, koji će nas opominjati: Pazite, naši su ideali bili takvi i takvi!”

Posebno snažnu poruku uputili su o odnosu prema poginulim hrvatskim braniteljima i vrijednostima za koje su položili svoje živote.

„Nitko nema pravo dirati kosti mrtvih i ponižavati njihovo djelo. A kako je on živio, vjerujte mi, danas bi bili svi sretni u Domovini da su ostali slijedili njegov put”, napisali su tada.

„Povijest malih naroda stvaraju naizgled obični ljudi”

U objavi su se osvrnuli i na ulogu pojedinaca u presudnim povijesnim trenucima, naglašavajući kako veličina čovjeka ne proizlazi iz njegova položaja, nego iz njegovih djela, predanosti i spremnosti na žrtvu.

„Povijest, poglavito u malim narodima, čine naizgled mali i obični ljudi s dna puka koji su, međutim, svojom zauzetošću, revnošću i žrtvom znali pokazati kako se ljubi vlastiti narod i vlastita Domovina u teškim i prijelomnim povijesnim vremenima.”

Upravo su takvim čovjekom smatrali Andriju Matijaša Pauka.

„Jedan od tih ljudi zacijelo je bio pok. Andrija Matijaš Pauk”, istaknuli su.

Njegova pogibija ostavila je dubok trag među pripadnicima 4. gardijske brigade, a ime Pauk postalo je trajni simbol zajedništva, hrabrosti i ratnog puta postrojbe.

„Trogir je ostao bez svojega ponosa, a Hrvatska bez svojeg zaljubljenika”

Posebno emotivan dio ranije objave veterana i prijatelja 4. gardijske brigade posvećen je gubitku koji su Matijaševom smrću osjetili njegova obitelj, suborci i rodni kraj.

„Danas, kada Andrije Matijaša nema više među nama, Trogir je ostao bez svojega ponosa, a Hrvatska bez svojeg zaljubljenika”, napisali su.

U završnim riječima istaknuli su kako će sjećanje na njega trajati među generacijama koje su ga poznavale i s njim dijelile najteže trenutke Domovinskog rata.

„Hrvatski narod je ponosan što je u svojim redovima imao jednog tako odvažna i časna viteza, a njegovi najbliži, bojovnici i poznanici, još će ga dugo i dugo nositi u svojim srcima, jer je to pokojni Andrija svojim životom i vlastitom domovinskom žrtvom napose, nepobitno i zaslužio!”

Trideset i jednu godinu nakon pogibije, Andrija Matijaš Pauk ostaje jedno od najprepoznatljivijih imena 4. gardijske brigade i Domovinskog rata. Njegova životna priča, vojnički put i žrtva dio su povijesti hrvatske borbe za neovisnost, a riječi njegovih suboraca podsjećaju na poštovanje i zahvalnost koje su prema njemu osjećali.

Iako su od njegove smrti prošla više od tri desetljeća, ime Andrije Matijaša Pauka i dalje živi među pripadnicima brigade koja s ponosom nosi njegov nadimak.