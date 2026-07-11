NA DANAŠNJI DAN Pet tisuća ljudi, bengalka i pehar Europe: Ovako su Gripe dočekale splitske Žute

Kiša je zalila vreli ljetni splitski asfalt. Dok traje Ultra i dok je naš grad pun turista i partijanera, malo smo prošetali društvenim mrežama i naišli na Instagram stranicu „Košarkaška nostalgija“.

Vratilo nas je to u neka davna vremena, točnije u proljeće 1989. godine. Splitski „žuti“ vratili su se iz Münchena s tada prvom titulom prvaka Europe. Stara dvorana na Gripama bila je puna do vrha. Natiskalo se ondje oko 5000 ljudi.

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Sjećam se da sam tada, zajedno s tisućama navijača, otišao u Zračnu luku u Resniku dočekati splitske košarkaše, europske prvake. Ipak, nisam bio među onim sretnicima koji su uspjeli ući u malu dvoranu na Gripama.

Video budi emocije. Prvi na parket izlazi trofejni trener Božidar Maljković, zatim njegov pomoćnik Pero Vučica, predsjednik tadašnje Stručne komisije Branko Macura te fizioterapeut „sa zlatnim rukama“ Joža Blažič.

Potom izlaze igrači, burno pozdravljeni od splitske publike: pokojni Zoran Sretenović, Velimir Perasović, Luka Pavićević, Toni Kukoč, pokojni Goran Sobin, Teo Čizmić, Ivica Burić, Žan Tabak, Dino Rađa i Paško Tomić, a posljednji, s peharom prvaka Europe, kapetan Duško Ivanović.

U dvorani se upalila i bengalka. Eto, i toga je bilo u to vrijeme.

Lijepa sjećanja i vrijedna uspomena, ali i svojevrstan poticaj da na Gripama ponovno dođu bolji dani.

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