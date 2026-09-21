NA DANAŠNJI DAN "Obadva, obadva! Oba su pala!": Trenutak koji je postao simbol obrane Šibenika

Na današnji dan, 21. rujna 1991. godine, tijekom Rujanskog rata i obrane Šibenika, nastala je jedna od najpoznatijih snimki iz Domovinskog rata.

„Obadva, obadva! Oba su pala!“, uskliknuo je hrvatski branitelj Filip Gaćina dok je s položaja na Zečevu pratio djelovanje hrvatske protuzračne obrane protiv zrakoplova JNA. Trenutak je kamerom zabilježio Ivica Bilan, a snimka je potom emitirana na Hrvatskoj televiziji i postala jedan od simbola otpora tijekom obrane Šibenika.

Snimka koja je podigla moral

Šibenik je tih dana bio izložen napadima JNA s kopna, mora i iz zraka. Hrvatski branitelji uspjeli su obraniti grad, a Rujanski rat ostao je zapamćen kao jedna od važnih bitaka prve ratne godine.

Snimka s Zečeva snažno je odjeknula nakon što je prikazana na televiziji. U trenutku velike neizvjesnosti pokazala je da se hrvatske snage mogu suprotstaviti tehnički nadmoćnijem protivniku.

Gaćinin spontani uzvik s vremenom je prerastao sam događaj i ostao duboko zapisan u kolektivnom sjećanju.

Filip Gaćina preživio je rat, ali poginuo kao pirotehničar

Gaćina je preživio Domovinski rat, no život je izgubio sedam godina poslije.

19. rujna 1998. godine, radeći kao pirotehničar na razminiranju terena kod Pridrage, poginuo je od protupješačke mine. Na mjestu njegove pogibije postavljeno je spomen-obilježje, a obitelj, prijatelji i suborci ondje mu i ove godine odaju počast.

Njegov uzvik iz rujna 1991. ostao je jedan od najprepoznatljivijih zvučnih zapisa Domovinskog rata.