Zamislite knjižnicu iz koje, osim knjige, možete ponijeti nekoliko sjemenki rajčice, blitve, bosiljka ili cvijeća, posaditi ih u vlastitom vrtu i nakon nekoliko mjeseci vratiti dio novog sjemena kako bi ga mogao koristiti netko drugi. Upravo takav koncept zaživljava na otoku Pagu, gdje je pokrenut projekt koji na originalan način povezuje knjižničarsku djelatnost, očuvanje prirode i tradicionalnu otočnu poljoprivredu. U Etnografskoj zbirci Kolan za petak, 27. studenoga, najavljeno je otvorenje projekta „Knjižnica sjemenja – očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka Paga“. Riječ je o inicijativi koja pokazuje kako i male lokalne zajednice mogu imati važnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti i znanja koje se stoljećima prenosilo s generacije na generaciju.

Posudi, uzgoji i vrati

Koncept knjižnice sjemenja temelji se na jednostavnom načelu prema kojem građani preuzimaju sjeme biljaka, uzgajaju ih u vlastitim vrtovima, a nakon berbe dio novog sjemena vraćaju u knjižnicu. Na taj način ono postaje dostupno drugim korisnicima, koji postupak mogu ponoviti tijekom sljedeće vrtlarske sezone. U razmjenu su uključene različite povrtne kulture, cvijeće te ljekovito i začinsko bilje. Za razliku od klasične knjižnične posudbe, u kojoj se vraća isti predmet, ovdje se početna količina materijala uzgojem može višestruko povećati.

Projekt provodi KUD Bartul Kašić iz Kolana u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Novalja, Općinskom knjižnicom Šime Šugar Ivanov u Kolanu i Gradskom knjižnicom Pag, uključujući njezinu knjižničnu stanicu u Povljani. Tako je na jednom otoku uspostavljena mreža četiriju mjesta na kojima će se građani moći uključiti u razmjenu sjemenja. Suradnja obuhvaća i Gradsku knjižnicu Rijeka te Gorišku knjižnicu Franceta Bevka iz slovenske Nove Gorice. Osim same razmjene sjemena, cilj projekta je stvaranje zajednice ljudi koji međusobno dijele znanja i iskustva o uzgoju biljaka.

Zašto je važno sačuvati sjeme koje su uzgajali naši stari?

Dalmatinska poljoprivredna baština ne sastoji se samo od kamenih suhozida, maslinika, vinograda i starih poljskih kućica, nego i od biljaka koje su generacije stanovnika odabirale, uzgajale i prilagođavale lokalnim uvjetima. U pojedinim obiteljima sjeme povrća desetljećima se čuvalo nakon svake berbe, a njegova se razmjena odvijala među susjedima, rodbinom i stanovnicima obližnjih sela. Takav način uzgoja omogućavao je očuvanje različitih biljnih populacija i prenošenje znanja o vremenu sjetve, navodnjavanju, otpornosti na sušu i načinu pripreme hrane. Nestankom tradicionalnih vrtova i prekidom obiteljskog prijenosa znanja postoji opasnost da dio takve baštine bude trajno izgubljen.

Posebno je zanimljiva činjenica da otočni vrtovi često imaju specifične uvjete koji se znatno razlikuju od uvjeta u kontinentalnim područjima Hrvatske. Visoke ljetne temperature, ograničena dostupnost vode, izloženost buri i posolici mogu predstavljati velik izazov za uzgoj pojedinih biljaka. Lokalne biljne populacije koje su se generacijama uzgajale u takvim uvjetima mogu sadržavati vrijedne osobine, premda njihovu stvarnu otpornost treba utvrđivati za svaku pojedinu sortu. Očuvanje raznolikog sjemenskog materijala zato može imati sve veće značenje u vremenu promjenjivih klimatskih uvjeta.

Knjižnica kao mjesto susreta vrtlara i čuvara starih sorti

Paški projekt neće biti ograničen samo na preuzimanje i vraćanje sjemenja. Planirane su radionice, predavanja i susreti tijekom kojih će se govoriti o održivom uzgoju, očuvanju sjemena, klimatskim promjenama i lokalnoj proizvodnji hrane. Organizatori žele uključiti iskusne vrtlare, ali i stanovnike koji tek namjeravaju prvi put posaditi povrće ili cvijeće. Posebno su dobrodošli ljudi koji u svojim obiteljima još uvijek čuvaju sjeme biljaka uzgajanih tijekom više generacija.

Takvi susreti mogu imati dodatnu vrijednost jer znanje o uzgoju nije uvijek moguće sačuvati samo u pisanom obliku. Iskusni vrtlari često posjeduju praktična iskustva koja su stjecali godinama, promatrajući ponašanje biljaka tijekom različitih vremenskih uvjeta. Razmjenom tih iskustava mlađe generacije mogu lakše naučiti kako uzgajati vlastitu hranu, prepoznavati kvalitetno sjeme i prilagoditi se specifičnostima lokalnog podneblja. Knjižnica tako postaje mjesto na kojem se, uz knjige i sjeme, razmjenjuje i živo znanje.

Zanimljiv model za druge dalmatinske otoke i Zagoru

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Zaklade za okoliš dalmatinskih otoka. Njegov koncept mogao bi biti zanimljiv i drugim dalmatinskim sredinama, od Brača, Hvara i Visa do manjih mjesta Dalmatinske zagore. U brojnim selima još uvijek postoje obiteljski vrtovi, stare biljne sorte i ljudi koji pamte tradicionalne načine uzgoja hrane. Povezivanjem knjižnica, lokalnih udruga, škola i vrtlara takva bi se baština mogla sustavno prikupljati, evidentirati i prenositi budućim generacijama.

Dok se u raspravama o zaštiti okoliša često govori o velikim međunarodnim projektima i milijunskim ulaganjima, primjer s Paga pokazuje koliko se toga može napraviti i malim, dobro osmišljenim lokalnim inicijativama. Nekoliko sjemenki koje netko danas preuzme u knjižnici već sljedeće godine može postati izvor novih biljaka za desetke drugih vrtlara. U tome se krije posebna vrijednost projekta koji istodobno promiče održivost, suradnju i očuvanje zavičajne baštine. Ponekad je za očuvanje nečega vrijednog dovoljno da ga ne prestanemo uzgajati i dijeliti s drugima.