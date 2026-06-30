Na Čiovu izbio požar

Na otoku Čiovu u utorak poslijepodne izbio je požar.
Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja vatre niti kolika je površina zahvaćena požarom, a na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na njegovu gašenju.
Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio srednje Dalmacije zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom, obilnim pljuskovima i lokalno tučom.
Više informacija o požaru bit će poznato nakon što nadležne službe objave prve službene podatke.
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