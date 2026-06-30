Na Čiovu izbio požar

Na otoku Čiovu u utorak poslijepodne izbio je požar.

Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja vatre niti kolika je površina zahvaćena požarom, a na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na njegovu gašenju.

Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio srednje Dalmacije zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom, obilnim pljuskovima i lokalno tučom.

Više informacija o požaru bit će poznato nakon što nadležne službe objave prve službene podatke.