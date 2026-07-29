Na cijelom Jadranu provodi se akcija "Sigurna plovidba 2026.": Pojačane kontrole diljem Jadrana tijekom vrhunca sezone

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture danas je na cijelom Jadranu danas provodi središnju akciju pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe pod nazivom "Sigurna plovidba 2026.". Akcija se istodobno provodi na području svih osam lučkih kapetanija i njihovih ispostava s ciljem povećanja sigurnosti pomorskog prometa te preventivne edukacije svih sudionika u plovidbi tijekom vrhunca turističke sezone.

Kapetan ispostave Lučke kapetanije u Milni na otoku Braču, Petar Poklepović, istaknuo je kako je cilj akcije kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života na moru.

"Lučka kapetanija svakodnevno provodi akcije nadzora sigurnosti plovidbe, koje obuhvaćaju kontrolu glisiranja, prekrcaja putnika, sidrenja na nepropisnim mjestima te drugih prekršaja na moru.

Današnja akcija provodi se na razini cijele Hrvatske, a riječ je o redovnom nadzoru uz pojačanu prisutnost službenika na terenu. Kontrole se provode na uobičajenim rutama, uz zaustavljanje plovila i provjeru poštivanja propisa", kazao je Poklepović.

Dodao je kako su najčešći prekršaji i dalje glisiranje u nedopuštenim zonama, vezivanje na nepropisnim mjestima te prekrcaj putnika, iako primjećuje da je takvih slučajeva posljednjih godina sve manje.

Akcija "Sigurna plovidba 2026." dio je redovitih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture usmjerenih na povećanje sigurnosti na moru tijekom ljetnih mjeseci, kada je promet na Jadranu najintenzivniji.